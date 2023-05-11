Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu: Gençler sordu, ben cevapladım Seçim çalışmalarına devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu. Erdoğan gençlerle olan buluşmasından kısa bir kesit yayınlayarak, "Gençler sordu, ben cevapladım" ifadelerini kullandı.

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

Seçime artık sayılı saatler kalırken, liderler ise son çalışmalarını tüm hızıyla sürdürmeye devam ediyor.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Recep Tayyip Erdoğan, şehir şehir gezerek mitinglerde vatandaşlarla buluşuyor.

Mitinglerde vatandaşlarla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençleri de ihmal etmiyor.

Cumhurbaşkanı seçim öncesi gençlerle buluştuğu anlara dair bir videoyu, sosyal medyadan yayınladı.

"Gençler sordu, ben cevapladım"

Gençlerin fikirlerine önem veren ve onlarla sık sık bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim öncesi bir kez daha gençlerle buluştu.

Pelin Çift'in moderatörlüğünde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, o anlara dair kısa bir videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı videoya, "Gençler sordu, ben cevapladım.Bu akşam 21.00’de TV kanalları ve sosyal medya hesaplarımızda..." notunu düştü.