Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.
Burada konuşma gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan satır başları şunlar:
"AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları toplantımızın tüm teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum.
Konuşmamım hemen başında şunu ifade etmek isterim. Grup toplantılarımızla MKYK toplantılarımızda milletvekilleriyle bir araya geldiğimiz zaman meseleleri değerlendiriyoruz. Özel gündemli toplantılar aracılığıyla, Türkiye'nin karşılaştığı tehlikelere çözüm yolları arıyoruz."
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