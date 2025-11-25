Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’nin toplantısına katıldı

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’nin çevrimiçi toplantısına katıldı.
- Toplantıda, Ukrayna-Rusya savaşı ve barış çabaları ele alındı.
- Erdoğan, Türkiye’nin barış için diplomatik çabalara devam edeceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor.
Son olarak Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın çözümüne ilişkin Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeler gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna konusunda Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi’nin çevrimiçi toplantısına katıldı.
Söz konusu gelişmeyi İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyurdu.
TOPLANTIDA ANA GÜNDEM BARIŞ ÇABALARI
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Duran, toplantıda Ukrayna-Rusya Savaşı’ndaki son durum, savaşın sona erdirilmesine ilişkin atılan adımlar ve barış çabaları ele alındığını belirtti.
"TÜRKİYE RUSYA VE UKRAYNA İLE TEMAS HALİNDE"
Cumhurbaşkanının toplantıda, Türkiye’nin adil ve kalıcı barışın bir an önce sağlanması için diplomatik gayretlerine devam edeceğini belirttiğini söyleyen Duran, şunları kaydetti:
Cumhurbaşkanımız, taraflar arasındaki doğrudan müzakerelerin İstanbul’da yapılabileceğini, Türkiye’nin bunun için Ukrayna ve Rusya taraflarıyla temas halinde olduğunu ifade etti.
"MÜZAKERE İÇİN ELVERİŞLİ KOŞULLARI SAĞLAYACAK BİR DÜZENLEME ÖNERİLDİ"
Toplantıda, Türkiye olarak enerji ve liman altyapılarını kapsayan bir ateşkesin taraflar arasında kapsamlı barış anlaşmasının müzakeresi açısından elverişli koşulları sağlayacak bir düzenleme olabileceği görüşü ifade edilmiştir.
35 ülkenin temsilcilerinin yer aldığı toplantıda katılımcılar, kalıcı barış için yapılması gerekenler konusunda görüş alışverişinde bulundu.