Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı ile görüştü

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gürcistan Başbakanı Irakli Kobakhidze ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmede, Gürcistan’da düşen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait askeri kargo uçağına ilişkin yürütülen arama kurtarma çalışmalarının son durumu değerlendirildi.

KOBAKHİDZE'DEN TAZİYE MESAJI

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, kazada şehit olan Türk askerleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kobakhidze’ye başsağlığı dilekleri ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

MSB'NİN AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan C130 tipi askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğünü, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Azerbaycan ve Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

UÇAĞIN ENKAZINA 17.00'DE ULAŞILDI

Gürcistan arama kurtarma ekipleri saat 17.00'de uçağın enkazına ulaştı. Enkaz, kaza kırım ekiplerinin incelemesi maksadıyla emniyete alındı. Uçağın düşme sebebi uçak enkazında kaza kırım ekibimiz tarafından yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecek.