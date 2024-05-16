Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Kobahidze'yi ağırladı İrakli Kobahidze, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Külliye'de görüşecek. İki lider, Türkiye-Gürcistan ilişkilerini masaya yatıracak.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobahidze, resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi.

Başbakan Kobahidze'yi taşıyan uçak, Esenboğa Havalimanı'na indi. Kobahidze, buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçti.

Kobahidze Ankara'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kobahidze'yi resmi törenle karşıladı.

İki lider, baş başa ve heyetlerarası yapılacak görüşmelere geçmeden önce tokalaşarak kameralara poz verdi.

Ticaret hacminde hedef 5 milyar dolar

Erdoğan ve Kobahidze, ikili ticaret hacminde belirlenen hedefe ulaşılması ve ülkeler arasındaki ilişkilerde gelinen noktayı değerlendirecek.

Türkiye-Gürcistan ticaret hacminin bu yıl 5 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Geçen yıl 3 milyar dolar hedefi yakalandı.

Gürcistan'a ihracatta öne çıkan ürünler

Gürcistan'a yapılan ihracatta inşaat malzemeleri, gıda ve tekstil ürünleri öne çıkıyor. Gürcistan da mineraller konusunda zengin bir kaynağa sahip.

Dünyaca ünlü tekstil markaları tarafından Gürcistan'da dikim yaptırmak için fabrikalar açıldı.

Gürcistan, iş yapılabilir ülkeler sıralamasında dünyada yedinci sırada. Söz konusu ülke, Türkiye, Avrupa ve Kafkasya bölgelerine yakınlığıyla dikkat çekiyor.