Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun temaslarını İstanbul'da sürdürüyor.

İlk olarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Muhtarlar Buluşması'na katıldı.

ÖNEMLİ MESAJLAR VERDİ

Burada muhtarlara seslenen Erdoğan, iç ve dış gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi.

İSRAİL'E SERT TEPKİ

Erdoğan, İstanbul’da Muhtarlar Buluşması programında "Netanyahu denilen gözü dönmüş bir caninin elinden ABD, BM oyuncak olmuş durumda" diyerek İsrail'e tepki gösterdi.

"BATI, İSRAİL SOYKIRIMINA SESSİZ KALDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son bir yıldır Gazze'de süren, geçen ay Lübnan'a sıçrayan katliamları anlatmakta artık kelimeler çaresiz kalıyor. Netanyahu denilen caninin elinde ABD'si, Avrupası, BM'si adeta oyuncak oldu. Batı, İsrail soykırımına sessiz kaldı" dedi.

SİNVAR'A RAHMET DİLEDİ

Filistin halkına desteğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamas lideri Yahya Sinvar'a da Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

"MUHTAR DEMEK MİLLET DEMEKTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

Görevi devreden muhtar kardeşlerime ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum yeni seçilen kardeşlerime üstün başarılar diliyorum. Muhtarlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Muhtarlarımızı 53 defa bir araya getirdik, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi muhtarlarımızın evi haline dönüştü.



Elitist zihniyetin muhtarlarımızda vücut bulan halk iradesi karşısında diz çökmesi hiç kuşkusuz önemli bir kazanımdır. Muhtar demek millet demektir, sandık yani demokrasi demektir. Muhtarlar demokrasi binamızın temel yapı taşlarındandır.

"MUHTAR BİLE OLAMAZ MANŞETLERİ ATTILAR"

Hangi konumda olursa olsun, makamının gücünü kullanarak hiç kimse benim muhtar kardeşlerimi ezemez, hor ve hakir göremez. Ne dediler benim için? 'Muhtar bile olamaz' Bu manşetleri attılar. Ne oldu? Eski Türkiye'nin tekrar hortlatılmasına izin veremeyiz. Savrulmadan ve sarsılmadan Türkiye'yi bugüne kadar olduğu gibi yine demokrasiyle kardeşlikle adaletle ve özgürlükler temelinde büyüteceğiz.

"BU KATLİAMA ORTAKLAR"

Son bir yıldır Gazze'de süren, geçen ay Lübnan'a sıçrayan katliamları anlatmakta artık kelimeler çaresiz kalıyor. Gazze'de 2 milyon, Lübnan'da 1 milyon insan evini barkını terk etmek zorunda kaldı. Netanyahu denilen gözü dönmüş bir caninin elinden ABD, BM oyuncak olmuş durumda. Bir tanesi çıkıp da bu alçaklıktır demedi. İsrail hükümetine koşulsuz destek verenler bu katliama ortaklardır. 50 bin masumun katilinin sorumlusu İsrail'in hukuk tanımaz işgal güçleridir ama İsrail hükümetine koşulsuz destek verenler de bu katliama ortaktırlar.

"FİLİSTİN HALKININ YANINDAYIZ"