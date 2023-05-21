Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay konteyner kentte depremzedelerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konteyner kentte coşkulu kalabalığa hitap ediyor.

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Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan kentlerden biri de Hatay oldu.

Yaşanan depremlerin ardından yapılan 14 Mayıs seçimleri ise ikinci tura kaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim çalışmaları kapsamında deprem bölgesine olan ziyaretleri sürerken bugün de Hatay'da depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Erdoğan yaklaşık 30 bin kişinin bulunduğu coşkulu kalabalık tarafından karşılandı.

Erdoğan'ın depremzede vatandaşlara satır başlıkları şu şekilde:

14 Mayıs seçimleri için Hataylı vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Deprem rağmen sizler hayata yeniden sarıldınız. Koltuk sevdalılarına prim vermediniz.

Sizler, insanımızı Türk, Kürt, Sünni diyerek bölmeye çalışan fitne tüccarlarının oyununa gelmediniz. 14 Mayıs'ta kararını şahsımızdan ve Cumhur İttfakı'ndan yana kullanan vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

Bizim için elbette sizin oyunuzu almak önemlidir. Hatay'ın daha 3 ay önce yaşadığı büyük afetin ardından sandığa gidip, tercihini kullanması çok önemlidir. Şuanda 30 bin kişi var bu meydanda.

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