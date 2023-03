Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay'da deprem konutları temel atma töreninde

Haber Merkezi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılıyor.

Depremin ardından bir ay geçmişken depremzedeler için kalıcı konutların temelleri atılmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kahramanmaraş'ta 77 bin 57 afet konutu ve 30 bin 310 köy evi inşasına başlandığını vurgulayarak konutların bir yıl içerisinde teslim edileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun’da Deprem Konutları ve Yeni Devlet Hastaneleri Temel Atma Töreni’nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda, "Şu ana kadar 1 milyon 350 bin konut yapmış bir iktidar var karşınızda. Laf ola beri gele yok. İcraat icraat icraat" diyerek 3 bin 122 konut ile birlikte 22 bin 467 konutun inşası fiilen başladığını duyurdu.

Erdoğan'ın satır başlıkları şu şekilde:

Ülke ve millet olarak 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 50 binin üzerindeki insanımız ile yaşadığımız ağır yıkımın acısı yüreklerimizdedir. Depremde yitirdiğimiz insanlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum.



Kaybımız öylesine büyük, acımız öylesine derin ki anlatmaya kelimeler kıfayet etmiyor. Vefat eden kardeşlerimizin aziz hatıraları yüreklerimizde ebediyen yaşayacaktır. Bize düşen asıl görev ise can kaybı yaşaan 11 ilimizi ve özellikle en büyük yıkıma ve acıya maruz kalan Hatay'ı bir an önce ayağa kaldırmaktır.



Ancak bu şekilde insanlarımızın yeniden hayata tutunmalarını, umutlarını yeşertmelerini, geleceklerine güvenle bakmalarını sağlayabiliriz. Attığımız her adımı, başlattığımız her projeyi bu gaye ile planlıyor, yürütüyoruz.



Hamdolsun yaklaşık 1,5 ay içinde arama kurtarma çalışmalarının bittiği, enkaz kaldırma faaliyetlerinin hızla sürdüğü, geçici barıma merkezlerinin yaygınlaştırıldığı, kalıcı konutların yapımına başlandığı bir döneme girdik.