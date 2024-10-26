Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'daki deprem konutlarının teslim töreninde konuşuyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gülderen Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları'nda 130 bininci konut anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış töreninde konuşma yapıyor.

"HATAY'IN TAMAMINA SELAM VE SEVGİLERİMİ GÖNDERİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Maşallah bu coşkunuz, bu kararlılığınız, son seçimlerde nereye gittiğinizi gösterdi ve son seçimlerden büyük bir zaferle çıkarak bugünlere geldik. Havalimanından buraya yol boyunca ilgi alaka maalesef bir buçuk saat gecikmeyle huzurunuza gelmemizi sağladı. Hakkınızı helal edin. Sizlerin vasıtasıyla tüm ilçeleri ve mahalleleriyle Hatay'ın tamamına selam ve sevgilerimi gönderiyorum.

"HATAYLI KARDEŞLERİMİZİN ÇIĞLIKLARINA KULAK VERDİK"

Bugün kardeşlik, barış ve tarih şehrimiz Hatay'ımızda çok önemli bir tören vesilesiyle beraberiz. Bizleri buluşturan rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun. Hatay'ı alın dedik ve aldınız! Hatay 1 Nisan'da gerçek belediyecilikle tanıştı. Şimdi öncelikle Hatay'a olan şükran borcumuzu ödemek istiyorum. Bundan 7 ay önce çok çekişmeli geçen bir yerel yönetimler seçimi yaşadık. 31 Mart sürecinde en fazla örselenen, hırpalanan, tartışma konusu yapılan şehirlerimizin başında Hatay geliyordu.



Geriye dönüp baktığımızda üzüntü verici hadiselere şahit olduk. Hataylı kardeşlerimiz depremin yaralarını sarmaya çalışırken maalesef başkaları da kendi aralarında koltuk kapmaca oynuyordu. Hatay belediyecilik hizmetlerinde bakımsızlığa terk edilmişti. Hatay gündelik siyasetin ayak oyunlarının kurbanı olmuştu. Cumhur İttifakı olarak Hataylı kardeşlerimizin çığlıklarına kulak verdik. Tek gündemi Hatay'a hizmet olacak bir kadroyla sizlerin huzuruna çıktık.

"31 MART GECESİ GÖZÜMÜZ KULAĞIMIZ HEP HATAY'DA OLDU"

31 Mart gecesi gözümüz kulağımız hep Hatay'da oldu. Sizlerden gelecek müjdeli haberlerde oldu. Şimdi sizlere öyle bir belediye başkanı gönderdik ki milletvekilleriyle beraber inşallah çift gözlü olacak, dört gözlü olacak ve cumhurbaşkanıyla beraber burası yeniden ayağa kalkacak. 31 Mart'ta Hatay'dan tüm Türkiye'ye örnek olacak bir sonuç bekliyorduk. Maşallah Hatay halkı da bizim bu beklentilerimizi boşa çıkarmadı. Büyükşehir Belediyesi ile birlikte toplam 8 ilçemizin emaneti emin ve ehil ellere sayenizde teslim edildi.



Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonuna güvenen Hatay halkına gönülden teşekkür ediyorum. AK Partili kardeşlerimle birlikte, Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerime, bunun yanında muhalefetten umudunu keserek adaylarımıza destek olan tüm vatandaşlarıma teşekkürlerimi iletiyorum. Rabbim hepinizden tüm Hataylı kardeşlerimden razı olsun. Bugün şu gerçeği üzerine basa basa tekrar söylüyorum. 31 Mart akşamı sandıkların kapanmasıyla birlikte seçim yarışı bitmiş, artık Hatay'a hizmet yarışı başlamıştı.

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