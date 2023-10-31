Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepatit A aşısı artık ülkemizde de üretilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi açılış töreninde konuştu. Önemli açıklamalar yapan Erdoğan, Türkiye'nin sağlık alanında gerçekleştirdiği çalışmalara değindi. Cumhurbaşkanı ayrıca, Hepatit A aşısının ülkemizde de üretileceğinin müjdesini verdi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KeyVac aşı üretim merkezi açılış törenine katıldı.

Törende kısa bir konuşma yapan Erdoğan, Türkiye Yüzyılı'na emek verenlere teşekkür ederek, sağlık alanında yapılan çalışmalara değindi.

Koronavirüs dönemindeki güçlü altyapı sayesinde sağlık alanında birinci sınıf hizmetin sağlandığını söyleyen Erdoğan, "Tüm aşıları vatandaşımıza ücretsiz sunduk. Ekonomide de iş insanlarımızın ve vatandaşımızın yanında durduk. Sert adımlar atmaktan uzak durduk." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer kısımlar ise şu şekilde;

Koronavirüs dönemine dikkat çekti

Alagöz Holdingi ve Yönetim Kurulu Başkanı'nı şahsım adına tebrik ediyorum. Burada çalışan, çalışacak olan kardeşlerime başarılar diliyorum.



Ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan her şirkete olduğu gibi Alagöz Holding'e de desteğimizi de veriyoruz. Tesis inşallah kendi alanında önemli bir boşluğu dolduracak. Toplam 29 bin 500 metrekare fabrika sahası ile aşıları ile öncü rol üstlenecektir. Korona döneminde yaşananlar bize aşı kapasitesinin ne kadar kritik olduğunu göstermiştir.



Türkiye bu süreci başarılı şekilde yönetmiştir. Güçlü altyapımız ile birinci sınıf sağlık hizmeti sağladık. Tüm aşıları vatandaşımıza ücretsiz sunduk. Ekonomide de iş insanlarımızın ve vatandaşımızın yanında durduk. Sert adımlar atmaktan uzak durduk.

"Hepatit A aşısı ülkemizde üretilecek"

Diğer ülkelere tıbbi malzeme yardımı ile insanlık görevimizi yerine getirdik. Bu başarıda katkısı olan sağlık görevlilerimize başta olmak üzere kurumlarımızı, şirketlerimizi tebrik ediyorum.



Hepatit A aşısı, Hepatit A hastalığının önlenmesinde kullanılan bir aşıdır. Salık bakanlığımız tarafından ücretsiz olarak her çocuğa 2 doz uygulanıyor. Hepatit A aşısı artık dünya standartlarında da ülkemizde de üretilecek. Türkiye bu aşıyı üreten 4. ülke olacaktır.

"Yurt dışına bağımlılığımız azalacak"

Yurt dışına bağımlılığımız azalacaktır. Ülkemiz ileri teknoloji ve insan kaynağına kavuşacaktır. Fabrikanın bir kez daha hayırlı olmasını diliyorum. Aklını, vizyonunu Türkiye Yüzyılı emrine veren siz kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bugüne kadar yatırımları ile, üretimi ile Türkiye'yi büyütme davasına destek olanlara teşekkür ediyorum

Hepatit A aşısınına dair

İlk Hepatit A aşısı, 1991'de Avrupa'da ve 1995'te Amerika Birleşik Devletleri'nde onaylanmıştır.

Hepatit A belirtileri