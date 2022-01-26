Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sezen Aksu'nun çok tartışılan şarkısıyla ilgili "insanımızın hangi inançtan olursa olsun dini değerlerine laf edilmesine müsade etmem" dedi.

NTV-Star TV ortak yayınına konuk olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde devam eden Sezen Aksu tartışmalarını yorumladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çamlıca Camii'nde yaptığı "Hz. Adem efendimize kimsenin dili uzanamaz. O uzanan dilleri yer geldiğinde koparmak da bizim görevimizdir." açıklaması soruldu.

Erdoğan, bu hitabının muhatabının Sezen Aksu olmadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının devamında Sezen Aksu'dan övgüyle bahsetti.

"SEZEN AKSU TÜRK MÜZİĞİNİN ÖNEMLİ BİR İSMİDİR"

Buradaki gerçeği açık ve net bir şekilde ortaya koymak gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Burada çok açık net bir gerçeği ortaya koymakta fayda var. Öncelikle benim oradaki hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir eyvallah.

ŞARKILARIYLA MİLLETİN HİSLERİNE TERCÜMAN OLMUŞ SANATÇIDIR

Şarkılarıyla milletin hislerine tercüman olmuş sanatçıdır.





"DİLİNİ KOPARMA İFADESİNİ BİR KİŞİNİN ŞAHSINA DEĞİL.."

Ben ülkenin Cumhurbaşkanı olarak insanımızın hangi inançtan olursa olsun dini değerlerine, kutsalına laf edilmesine müsaade etmem. Burada sadece Hz. Adem, Havva validemiz değil aynı zamanda burada Meryem validemize de aynı şekilde hakaret var.

Benim insanımızın kutsallarına yönelik hassas duruşum var. Dilini koparma ifadesini bir kişinin şahsına değil kutsallarına hakarete dönük tavır olarak ifade ettim.

Özgürlüğün sınırları hakaret etmek, rencide etmek ya da kutsallara kötü sıfatlar yakıştırmak değildir."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hitabımın muhatabı Sezen Aksu değil VİDEO