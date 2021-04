Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hizmet üstüne hizmet yapacağız

Hasankeyf-2 Köprüsü'nün açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm engelleme girişimlerine rağmen hizmet üzerindeki çalışmalara ağırlık verileceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin en uzun köprüleri arasında yer alan Hasankeyf-2 Köprüsü'nün açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Sözlerinin başında vefatının 28. yıl dönümü olan 8. Cumhubaşkanı Turgut Özal'ı yad eden Erdoğan, Türkiye'de yapılan hizmetlere değindi.

"KİFAYETSİZLERE RAĞMEN HAYATA GEÇİRİYORUZ"

Vatanperver devlet adamlarından devraldıkları hizmet sancağını daha yukarılara taşımak için var gücüyle çalışıldığını belirten Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin ihtiyacı eser ve hizmet siyasetidir. Biz de bu anlayışla ülkemizin dört bir yanına mührümüzü vuruyoruz. Ülkemizin batısında ne varsa doğusunda da o olsun daha koşturuyoruz. Batman, Mardin ve Habur sınır kapısı arasındaki irtibatı sağlayacak bu köprünün bölgemiz ticaretine çarpan etkisi olacaktır. Bu hizmetlerimizi terör örgütlerine, destekçilerine ve takosz muhalefetiyle önümüzü tıkamaya çalışan kifayetsizlere rağmen hayata geçiriyoruz.

"YOL YAPTIK İŞÇİ KATLETTİLER, OKUL YAPTIK ÖĞRETMENLERİMİZİ ŞEHİT ETTİLER..."

Son 19 yılda şehirlerimiz arasındaki gelişmişlik farklarını giderme yolunca attığımız her adımda, bölücü örgüt ve siyasi uzantıları nıdaima karşımızda bulduk. Her türlü alçaklığa imza attılar, her türlü iğrençliği sergilediler. Yol yaptık işçileri katlettiler, baraj yaptık müteahhitleri tehdit ettiler. Okul yaptık, gencecik öğretmenlerimizi şehit ettiler. Bölgeye yatırım getiren iş adamlarını baskıyla yıldırmaya çalıştılar. Belediye araçlarını halka hizmet vermek yerine sokaklara çukur, hendek açmak için kullandılar.

"HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Atalarımız "Hizmet eden, izzet bulur" diyor, biz de milletimize hizmetten iftihar ettik. Ulaştırma alanında Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık. Bizi engellemek isteyenlere cevabımızı hep daha büyük hizmetleri ülkemize kazandırarak verdik. Ilısu Barajı'nı kötüleme yarışına girenler, bu dev eserin ihtişamı karşısında ezildiler.

"MUHTERİSLERE FIRSAT VERİLMEYECEK"

İktidara geldiğimizde 6 bin 100 km bölünmüş yol varken biz bunu 28 bin 200 kilometreye çıkardık. Otoyolumuzu iki katından fazla mesafeye çıkardık. Tünel uzunluğumuz 50 km'den 595 km'ye. Demiryollarında ülkemizi hızlı ve yüksek hızlı tren hatlarıyla tanıştırdık. Dünyada 100'e yakın ülkenin henüz ilk doz aşıya dahi ulaşamadığı bir atmosferde biz 20 milyon doz aşıyı vatandaşlarımıza uyguladık. Tüm umutlarını Türkiye'nin tökezlemesine, ülkemizin kaosa ve krize sürüklenmesine bağlayan muhterislere fırsat vermeyeceğiz."

