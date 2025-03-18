Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor..

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin detayları, İletişim Başkanlığı paylaştı.

HANGİ KONULAR MASADA

Görüşmede; Türkiye ile Hollanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

TÜRKİYE İLE HOLLANDA ARASINDA TİCARİ VE EKONOMİK İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Hollanda arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere iş birliğini artıracak adımların önümüzdeki süreçte atılması için gayret göstereceklerini ifade etti.

RUSYA İLE UKRAYNA ARASINDAKİ SAVAŞI SONLANDIRMAK İÇİN ATILACAK ADIMLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşı sonlandırmak için atılacak adımların ve yürütülecek sürecin, iki ülkeden birini dışlayan bir anlayışla başarılı olamayacağını belirtti.

GAZZE'YE İLİŞKİN ULUSLARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik insani yardımları durdurması ile başlayan, nihayetinde ateşkesi sonlandırıp sivil halkı katletmeye kadar varan soykırım politikasına müsaade edilmemesi gerektiğini, bu konuda uluslararası toplumun üstüne düşeni yapması gerektiğini ifade etti.