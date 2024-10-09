Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Şerif ve Mustafa Trampa'yı kabul etti
İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı kabul etti.

Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı kabul etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Seçil Selen Balık
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