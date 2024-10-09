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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Şerif ve Mustafa Trampa'yı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Şerif ve Mustafa Trampa'yı kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa'yı kabul etti.