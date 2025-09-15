Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "İsrail'e yaptırım" çıkışı

Katar'ın başkenti Doha'da, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, zirveye katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Zirveye katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

Açıklamalarında Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in yaptırım olmadan durdurulamayacağının altını çizdi.

"İsrail'in ekonomik olarak da sıkıştırılması gerektiğini düşünüyorum. Biz 1,5 senedir İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurduk." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İSRAİL YAPTIRIM OLMADAN DURMAYACAK"

Sözlerimin başında soykırımcı İsrail'in saldırısında şehit edilen Filistin ve Katarlı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. İsrail'in işlediği soykırım nedeniyle olağanüstü zirveler düzenledik. Terörden beslenen bu çarpık zihniyetin güvenlik için risk teşkil ettiğini ortaya koyduk. Seçilmiş siyasetçilere ve devlet adamlarına suikastlar düzenledi.



Son saldırı İsrail'in haydutluğunu farklı bir boyuta taşımıştır. Bugünkü zirveyi o nedenle çok anlamlı buluyorum. Bugün alacağımız kararların dünya kamuoyuna yazılı olarak ilan edilmesini niyet ediyorum. Dost ve kardeş müttefik ülkemiz Katar'ın her daim yanında olduğumuzu vurguluyorum. Netanyahu hükümetinin esas amacının bir yandan Filistin'deki katliamı sürdürürken bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Karşımızda bir terör zihniyeti var. Bu zihniyet işlediği suçların cezasız kalmasıyla ayakta kalabilmektedir. Soykırımcı İsrail durdurulmalı. İsrail yaptırım olmadan durmayacak.

"BU ADIMLAR İSRAİL'E YÖNELİK SOMUT YAPTIRIMLARLA DESTEKLENMEDİĞİ TAKDİRDE NETİCE VERMEKTE ZORLANACAKTIR"

İslam alemi İsrail'in emellerini boşa çıkaracak imkana sahiptir. Bazı ülkelerin Filistin'i tanıma niyetlerini açıklamaları olumlu bir adımdır. Bu adımlar İsrail'e yönelik somut yaptırımlarla desteklenmediği takdirde netice vermekte zorlanacaktır. İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap vermeleri için uluslararası hukuk mekanizmaları kullanılmalıdır.

"İSRAİL'İN EKONOMİK OLARAK DA SIKIŞTIRILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"