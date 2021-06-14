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- Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel görüşmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel arasındaki görüşmede çekilen fotoğraflar, yeni dönemde iki ülke arasındaki ilişkilere de ayna oluyor.
- AA
- 14.06.2021 - 13:40
- Güncelleme : 14.06.2021 - 14:20
Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderlerle art arda görüşmeler yaptı.
Emmanuel Macron ve Boris Johnson'ın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüştüğü isim, Almanya Başbakanı Angela Merkel oldu.
SAMİMİ KARELER DİKKAT ÇEKTİ
İki ülke arasındaki ilişkilerin masaya yatırıldığı görüşmede çekilen fotoğraflardaki samimiyet dikkat çekiciydi.
Almanya Başbakanı Merkel'in, Türkiye'ye karşı her zaman sıcak tutumu bilinen bir gerçek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel görüşmesi
YENİ DÖNEME IŞIK TUTUYOR
15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin ardından hasar gören Türkiye-Almanya ilişkileri son dönemde yeni bir sürece girdi.
İki liderin samimi fotoğrafları, yeni döneme de ışık tutuyor.