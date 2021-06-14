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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Angela Merkel görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Almanya Başbakanı Merkel arasındaki görüşmede çekilen fotoğraflar, yeni dönemde iki ülke arasındaki ilişkilere de ayna oluyor.