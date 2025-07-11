Cumhurbaşkanı Erdoğan-Pervin Buldan görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin siyasi maliyet risklerini üstlenerek ortaya koydukları güçlü ve kararlı siyasi iradenin sonucunda terör defteri kapatılıyor.

Terörsüz Türkiye ile daha güçlü yarınlara yürünüyor ve terör örgütü silah bırakıyor.

Bugün 30 PKK'lı grup, Süleymaniye'de silahlarını yaktı ve silah bırakma süreci de resmen başlamış oldu.

En büyük amaçlarından biri terörü bitirmek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Terörsüz Türkiye” hedefine olan inanç ve kararlılığı kazandı.

Bugün yaşanan gelişmenin ardından da Cumhurbaşkanı Erdoğan, peş peşe görüşmeler yaptı.

Cumhurbaşkanı önce Bahçeli ile ardından da Pervin Buldan ile telefonda görüştü.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüştü.

"SÜREÇ DEVAM EDECEK"

Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinin ülkenin birlik, beraberliğine katkı vererek devam edeceği vurgulandı.

PERVİN BULDAN İLE DE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Buldan ile telefonda görüştü. Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinde silahların imha edilmesi ve sürecin son durumu ele alındı.

TELEFONDA GÖRÜŞTÜLER

Buldan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Terörsüz Türkiye" sürecine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Görüşmede Buldan, silahların yakılmasıyla birlikte sürecin başarıyla devam etmesinden duyduğu memnuniyeti bildirdi.