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AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SAHA EXPO, Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nı 4. gününde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı’nda bir de konuşma yaptı.

Konuşmasını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha sonra, sahnede Kızılelma maketi hediye edildi.

SAHNEDEKİ KIZILELMA MAKETİNİ SELÇUK BAYRAKTAR'A SORDU

O anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar arasında, sahnede bulunan Kızılelma maketiyle ilgili bir konuşma geçti.

Erdoğan ve Bayraktar arasındaki diyaloğa SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra beraberindekilerle birlikte fuar dış alanında kurulan BAYKAR ve ASELSAN dış sergi alanını gezdi.

FUARI GEZDİ: HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Erdoğan'a program sonunda, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün tarafından Kızılelma maketi hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra TUSAŞ standını ziyaret ederek fotoğraf çekildi.