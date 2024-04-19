Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak ziyaretine ilişkin konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyaretine ilişikin konuştu. Erdoğan, "İlişkileri kapsamlı olarak ele alacağız" dedi.

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Irak ziyaretine ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağdat'a ardından ise Erbil'e gideceğini söyledi.

Ziyaretin günübirlik olacağını da söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Sorunları görüşecek, ilişkileri ele alacağız"

Seçim sonrası diye planladık şimdi seçim bitti. Irak’a olan ziyaretimizi inşallah gerçekleştireceğiz. Günübirlik bir ziyaret önce Bağdat, Bağdat’taki sayın Cumhurbaşkanı ile Başbakan ile yapacağımız görüşmelerden sonra oradan bir de Erbil ziyareti gerçekleştireceğiz. Erbil’de de Kuzey Irak sorunlarını aynı zamanda merkezi yönetimle ilgili sorunları görüşme fırsatımız olacak. Bu tabii aynı zamanda da Irak-Türkiye ilişkilerini bir genelleme çatısı altında da ele alacağımız konutlar olacak.

İsrail- İran arasındaki gerilime dair

Biliyorsunuz şu anda İsrail, farklı şeyler söylüyor. İran aynı şekilde farklı görüşler ortaya atıyor. Yani sahiplenme yok ve konu ile ilgili de gerçekten şöyle akla ziyan olmayan bir açıklama da yok. İran’ın yaptığı açıklamalarda bu doğru söylüyor diyemiyorsunuz, İsrail’inkini hiç diyemiyorsunuz.



Bu arada ABD’nin yaptığı açıklamalarda haberimiz vardı yoktu gibi laflar var. Çok daha önemlisi BM Güvenlik Konseyi’nde de ABD’nin son yapılan açıklamalarda İsrail’in yanında yer aldığını görüyoruz. ABD burada herkes Filistin’in yanında yer alırken ABD İsrail’in yanında yer almak sureti ile duruşunu ortaya koyuyor.

Miçotakis'in ziyaretine ilişkin değerlendirme

Sayın Miçotakis’in ziyareti bir nevi iade-i ziyarettir. Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde önemli bir merhaledir diyebilirim.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Türkiye ziyareti

Türkiye-Almanya arasındaki ilişkileri ele alma fırsatımız olacak. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile geçmişten gelen dostluklarımız var. Siyasi, askeri, ekonomik, ticari birçok konuyu ele alacağız. Sayın Cumhurbaşkanının burada bizimle ilgili yapacağı görüşmelerde de Almanya-Türkiye ilişkilerini nasıl daha ileriye taşıyabiliriz bunlarla ilgili görüşmeler olacak.

12 yıl sonra Irak ziyareti: Masada terörle mücadele olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 yıl sonra Irak'a gidecek. En son başbakanlık döneminde Irak'ı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretindeki en önemli başlıklardan birisi ise terörle mücadele olacak.

Türkiye uzun süredir, Irak'daki terör hedeflerinin yok edilmesi üzerinde çalışıyor.

Bu amaçla mayıs genel seçimlerinin hemen arkasından diplomatik ve askeri hazırlıklar başladı. Ziyarette bu konular detaylı olarak ele alınacak.

Bakan Fidan, İbrahim Kalın ve Bakan Güler'in Irak ziyareti

Yapılan çalışmaların ardından ilk ziyaretler de gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ağustos ayında Irak'a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Bakan Fidan'ın ardından ise MİT Başkanı İbrahim Kalın Ocak 2024'te, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ise şubat ayında Irak'ta hem merkezi hem de Kürt yönetimiyle temaslarda bulundu.

Mart ayının başında ise Ankara'ya gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

13 Mart'ta ise Türkiye Irak sınırında askeri heyetler bir sınır güvenliği toplantısı gerçekleştirirken, daha sonra Fidan, Güler ve Kalın, Bağdat'ta düzenlenen terör zirvesine katıldı.

Kandil ve Gara'ya operasyon sinyali

"Irak ile ilk defa stratejik anlaşma" imzalayacaklarını söyleyen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, operasyon sinyali de vererek şu ifadeleri kullandı;

Planlamalarımızı yaptık, çalışmalar devam ediyor. Cumhurbaşkanımız pazartesi günü Irak'ta... Uzun yıllar sonra ilk defa böyle bir stratejik anlaşmayı imzalayacağız. Iraklı dostlarımızla PKK ile ilgili 'PKK terör örgütü' demese de ona yakın bir ifadeyi ilk defa kabul ettiler.

Masadaki diğer konu: Petrol

Petrol konusu da tıpkı terörle mücadele gibi masada olacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı'nı faaliyete geçireceklerini ve Kuzey Irak petrolünün Türkiye üzerinden ihracatının yeniden başlayacağını bildirmişti.

Ayrıca Irak Hükümeti, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nı yeniden canlandırmak için harekete geçti. Irak Petrol Bakan Yardımcısı Besim Muhammed, Kerkük ve diğer sahalardan çıkan petrolü Ceyhan'a taşıyacak boru hattını ay sonuna kadar onaracaklarını duyurdu.