Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak'ı ziyaret edecek Daha önce, Irak sınırındaki terör örgütü PKK varlığını bitirmekte kararlı olduklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, nisan ayı bitmeden Irak'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

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AA & Ensonhaber

Türkiye, uzun yıllardır güvenlik tehdidi olan terör örgütü PKK'ya karşı hem içeride hem de dışarıda kararlı bir mücadele yürütüyor.

Türkiye'nin bu mücadelesi, sadece güvenlik güçlerinin askeri operasyonlarıyla sınırlı kalmayıp, sosyo-ekonomik önlemler ve uluslararası işbirliklerini de kapsayan geniş bir yelpazede gerçekleşiyor.

"Bu yaz Irak sınırımızla ilgili sorunları çözmüş olacağız"

Geçtiğimiz günlerde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani Türkiye'yi ziyaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte PKK'ya karşı ortak mücadele mesajı vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda, "Bu yaz Irak sınırımızla ilgili sorunları çözmüş olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayı bitmeden Irak'ı ziyaret edecek

Tüm bu gelişmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak'ı ziyaret edeceği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nisan ayı bitmeden Irak'ı ziyaret edeceğini aktaran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, şöyle konuştu:

"Planlama ve hazırlıklara göre ziyaret (Cumhurbaşkanı Erdoğan) nisan ayı bitmeden olacak. Cumhurbaşkanımızın en son Başbakan iken 2012 ziyaretinde ben buradaydım. Arada çok devlet ziyareti niteliğinde olmayan Ankara'da Başbakanlarla (Iraklı) görüşmeler oldu. Bu ziyaretin de (Cumhurbaşkanı Erdoğan) artık zamanı geldi ve nisan bitmeden de olacak inşallah."

Yıldız, "Yarın(13 Mart) Irak Dışişleri Bakanlığındaki muhataplarımızla görüşmelerimiz olacak ve ilişkilerimizi gözden geçireceğiz. Önümüzdeki dönemde yapılacak olan bakanlar toplantısı ve Cumhurbaşkanımızın ziyaretine hazırlıklar yapacağız." dedi.

"Türkiye ve Irak üzerinden yapılacak Kalkınma Yolu büyük bir ihtiyacı karşılayacak"

Kalkınma Yolu Projesi'nin önemine işaret eden Yıldız, şunları kaydetti: