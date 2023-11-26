Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü İki lider görüşmede, İsrail’in Gazze’ye yönelik hukuksuz saldırıları, Filistinlilere yönelik insani yardım faaliyetleri ve bölgede kalıcı ateşkese ulaşmak için atılabilecek adımlar ele alındı.

AA & Ensonhaber

İsrail'in yoğun bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki insani kriz her geçen gün daha da kötü bir hal alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor..

Bölgede sağlanan geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için yoğun görüşme sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü.

Ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için atılacak adımları ele aldı

Cumhurbaşkanımız Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran başta olmak üzere İslam dünyasının Filistin topraklarındaki İsrail vahşeti karşısında ortak tutum sergilemesinin önemini ifade etti.

Cumhurbaşkanımız Erdoğan, İran ve Türkiye’nin geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması için birlik içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Görüşmede liderler, Türkiye’de düzenlenecek Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin hazırlıkları ve gündemi ile ilgili de görüş alışverişinde bulundular.

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