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- Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'ın dini lideri Hamaney ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan İran'ın dini lideri Hamaney ile görüştü
İran ziyaretini gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, lider Ayutellah Ali Hamaney ile basına kapalı şekilde 40 dakika görüşme gerçekleştirdi.
- Haber Merkezi
- 19.07.2022 - 12:22
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İran'da gerçekleştirilecek resmi ziyaret için, dün Tahran'a gitti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin davetine icabet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki temaslar dahilindeki Türkiye İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Yedinci Toplantısı gerçekleştirilecek.
Görüşmelerde ikili ilişkilerin beraberinde küresel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulacak.
Erdoğan ve Hamaney görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'daki siyasilerle temaslarına devam ediyor.
İran'ın dini lideri Ayutellah Ali Hamaney ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmeleri basına kapalı şekilde yaklaşık 40 dakika sürdü.