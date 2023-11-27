Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı ile görüştü İki liderin görüşmesinde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları, Filistinlilere yönelik insani yardım faaliyetleri ve bölgede kalıcı ateşkese ulaşmak için atılabilecek adımlar ele alındı.

AA & Ensonhaber

İsrail'in yoğun bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki insani kriz her geçen gün daha da kötü bir hal alırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diplomasi trafiğini sürdürüyor..

Bölgede sağlanan geçici ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için yoğun görüşme sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü.

Gazze'de ateşkesin kalıcı hale getirilmesi için atılacak adımları ele aldı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Sanchez ile Gazze'de kalıcı barış konusunu ele aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları, insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaşması için atılması gereken adımlar ve kalıcı ateşkes ile kalıcı barış çabaları ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İspanya hükümetinin İsrail'in Filistinlilere yönelik gayrimeşru saldırılarına karşı sergilediği duruşun ve Filistin'in tanınmasına yönelik açıklamalarının kıymetli olduğunu ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgede kalıcı barışı sağlayıcı, garantörlük dahil her türlü sorumluluğu almaya ve İspanya ile bölge barışı için birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.

Sanchez İsrail'e tepki göstermişti

Öte yandan İspanya Başbakanı Sanchez, daha önceki yaptığı açıklamalarıyla İsrail'e tepki göstermişti.

25 Kasım'da Mısır'da Refah Sınır Kapısı'nda yaptığı açıklamasında "AB, Filistin devletini tanımazsa İspanya kendi kararını alacaktır" diyen Sanchez, şu ifadeleri kullanmıştı: