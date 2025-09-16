Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail Siyonizm'in uyduruk masallarını anlatıyor

Geçtiğimiz gün Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye dönüş yaptı.

Dönüş yolunda Ensonhaber Medya Grup Başkanı Serkan Kalemciler'in de aralarında bulunduğu gazetecilere programla ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, sorulara da yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltilen sorulardan biri de İsrail'in vadedilmiş toprak senaryolarıydı..

"Türkiye bu senaryolara karşı hangi tutumu takınacak? İslam dünyasına bu süreçte mesajınız ne olur? sorusuna cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

"BU SENARYOLAR HUKUKEN GEÇERSİZDİR"

Bir defa şunu çok açık net ortaya koyalım. İsrail, bir dine değil bir sapkın ideolojiye hizmet etmektedir. Bu özelliğini bir defa gözden geçirelim. Netanyahu ve çetesi, dünyaya sadece Siyonizm'in uyduruk masallarını anlatıyor. BM şartı, devletlerin toprak bütünlüğünü, egemen eşitliliğini ve sınırlarının zorla değiştirilmemesini emreder. Bunu görmemiz lazım. Dolayısıyla “vadedilmiş topraklar” kavramıyla oluşturulan senaryolar, hukuken geçersiz ve meşruiyetten yoksundur. İsrail’i yönetenler kendi radikal anlayışlarını, faşist bir ideolojiye dönüştürmüş bir cinayet şebekesinden başka bir şey değil. Bu yönüyle Netanyahu, Hitler ile ideolojik açıdan adeta akrabadır. Böyle bir özelliği var. Nasıl Hitler, kaydettiği ilerlemenin etkisiyle kendini bekleyen hezimeti göremediyse, Netanyahu da aynı nihai akıbeti yaşayacaktır. Ben buna inanıyorum.

"İSLAM DÜNYASI BU SALDIRILARA KARŞILIK VERMELİ"