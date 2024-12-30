Haber Merkezi

Bazı basın yayın organlarından ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’i aradı” iddiaları, kısa sürede hızla yayılarak gündem oldu..

Tepki çeken iddialar sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), açıklamada bulunarak söz konusu iddiaları yalanladı.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail yetkililerini aramasının söz konusu olmadığı belirtilerek, iddialara dayanak olarak gösterilen İsrail medyasındaki haberde asılsız iddiaların ortaya atıldığı bildirildi.

"Bazı basın yayın organlarında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’i aradı” iddiasıyla servis edilen haberler doğru değildir." diyen DMM'nin açıklamaları şöyle:

"İSRAİL MEDYASINDAKİ HABERDE ASILSIZ İDDİALAR ORTAYA ATILMIŞTIR"

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın İsrail yetkililerini araması söz konusu değildir.



İddialara dayanak olarak gösterilen İsrail medyasındaki haberde, "Türkiye'nin iletişim kanalları aracılığı ile muhataplarıyla, IDF ve güvenlik birimleri ile görüştüğü" şeklinde asılsız iddialar ortaya atılmıştır.

"ASILSIZ İDDİANIN ÇARPITILARAK SERVİS EDİLDİĞİ BELİRLENMİŞTİR"

Öte yandan Türkiye'deki bazı basın yayın organlarının bu asılsız iddiayı, "Erdoğan İsrail’i aradı” şeklinde çarpıtarak servis ettiği belirlenmiştir.



Dolayısıyla doğru olmayan bir haber dayanak gösterilerek, yine doğru olmayan başka bir haber üretilmiştir.

"TÜRKİYE VE İSRAİL ARASINDAKİ İLİŞKİLER TAMAMEN KESİLMİŞTİR"

İsrail'in Gazze'deki soykırım politikaları sonucu, Türkiye ve İsrail arasındaki ilişkiler tamamen kesilmiştir. Bundan sonraki süreçte de ilişkileri geliştirmek adına bir adım atılmamıştır. Türkiye, Filistin halkının haklı davasının yanında durmaya devam etmektedir.



Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

NE OLMUŞTU

Türkiye'deki bazı basın yayın organlarından İsrail kaynak gösterilerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'i aradığı iddia edilmişti.

Ayrıca görüşmelerin, Suriye'deki operasyonları koordine etmek için yapıldığı öne sürülmüştü.