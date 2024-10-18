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AA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da düzenlenen 3+3 Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu'nun 3'üncü Toplantısı kapsamında Azerbaycan, Rusya, İran ve Ermenistanlı mevkidaşlarıyla buluştu.

Toplantının ardından önemli bir kabul gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Azerbaycan, Rusya, İran ve Ermenistan dışişleri bakanlarını kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe'deki Çalışma Ofisi'nde Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı kabul ederek görüştü.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmeye ilişkin fotoğraflar servis edilirken görüşme içeriği hakkında bilgi verilmedi.

GÜNEY KAFKASYA BÖLGESEL İŞBİRLİĞİ PLATFORMU

Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu, Aralık 2020'de İkinci Karabağ Savaşı'nın sona ermesinden kısa bir süre sonra bölge ülkelerinin sorunları ve olası iş birliği alanlarını görüşebilecekleri bir zemine duyulan ihtiyacı karşılamak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in inisiyatifiyle oluşturuldu.

Bölgesel İşbirliği Platformu ülkeleri, Rusya ile ilişkileri nedeniyle ilk iki toplantıya bugüne kadar katılmayı tercih etmeyen Gürcistan'a kapılarını açık tutuyor, bölgesel sahiplenme anlayışı doğrultusunda platformu anarken Gürcistan'ı da gruba dahil ediyor.

Platformun ilk toplantısı, 2021'de Rusya'nın başkenti Moskova'da, dışişleri bakan yardımcıları seviyesinde düzenlenmişti. Platformun ikinci toplantısı da 2023'te Tahran'da dışişleri bakanları düzeyinde yapılmıştı.

FİDAN'DAN TOPLANTI ÖNCESİ ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Diğer yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da toplantı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Güney Kafkasya'da kalıcı barışın temini ve işbirliği olanaklarının değerlendirilmesi amacına yönelik istişare zemini olan "3+3 Bölgesel İşbirliği Platformunun" 3'üncü toplantısı için bir araya geldiklerini kaydeden Fidan, Azerbaycan, Ermenistan, İran ve Rusya dışişleri bakanları ve heyetlerine "İstanbul'a hoş geldiniz." dedi.

Fidan, 3+3 platformu olarak tanımladıkları bu mekanizmanın oluşturulması fikrinin 2. Karabağ Savaşı'nda ateşkesi sağlayan 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildirinin imzalanmasını izleyen haftalarda ortaya çıktığını, platformun temel hedefinin Güney Kafkasya'yı yakından ilgilendiren tüm konuların ele alınacağı bir zemine duyulan ihtiyaca cevap vermek olduğunu söyledi.

Bakan Fidan, "Platformun adının 3+3 olmasına rağmen salonda maalesef bir katılımcımız eksik. Yakın komşumuz ve dostumuz Gürcistan'ın yerinin baki olduğunu ve arzu ettiği zaman bu platforma dahil olabileceğini teyyiden sizlerin önünde bir kez daha ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Yakın coğrafyada yaşanan çalkantılı süreçler, savaşlar, Orta Doğu'da İsrail'in yarattığı insani felaket ve zulüm sarmalının bölgesel düzeyde diyalog ve iş birliğinin ne kadar önem arz ettiğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Fidan, "Güney Kafkasya'ya bakışımızın temelinde de bölgesel sahiplenme anlayışımız bulunmakta. Bölgesel sorunları en iyi o bölgenin devletlerinin bildiğine ve onların çözebileceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Fidan, Türkiye'nin bu vizyonunun tezahürü olarak toplantının ana sonuçlarına dair bir ortak bildiriyi de görüşmelerin sonunda kabul etmeyi öngördüklerini kaydetti.

İSTİKRARA YÖNELİK ADIMLAR VE SOMUT İŞ BİRLİĞİ

Toplantıda, bölgede savaş ve çatışma yerine istikrarın tesisi ve refahın artırılmasına yönelik atılabilecek adımların değerlendirilmesi, bölgesel bağlantısallığın güçlendirilmesi dahil somut işbirliği projelerinin ele alınması öngörülüyordu.

Öne çıkan bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin fikir alışverişi yapılması beklenen toplantıda Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Türkiye'nin Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisi için gösterdiği çabalara değinmesi, bölgesel sahiplenmenin, sorunların çözümü için en geçerli yöntem olduğunu vurgulaması bekleniyordu.

Fidan'ın, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış antlaşması müzakerelerinin Türkiye tarafından desteklendiğini, bu sürecin yanı sıra Türkiye ile Ermenistan arasında da bir normalleşme sürecinin başlatıldığını belirteceği ifade ediliyordu.

Bunun yanı sıra Bakan Fidan'ın, güven inşa edici önlemler olarak ekonomi alanlarının öneminin altını çizmesi ve özellikle bağlantısallık ve ekonomik entegrasyonu ön plana çıkarması öngörülüyordu.