Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Basketbol Gelişim Merkezi’nde düzenlenen İstanbul GENÇFEST programında gençlere hitap etti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, EN BÜYÜK ESERİMİZ OLACAK"

Milletçe Terörsüz Türkiye hedefine büyük bir adımla yaklaştıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları..

"HER BİRİNİZ, BU ÜLKENİN ÜMİDİSİNİZ"

Programa katkı veren tüm konuklarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu salonu dolduran genç yüreklere teşekkür ediyorum. Geleceğe dair ümitlerimizi yeşerten her bir gencimize şükranlarımı sunuyorum. Bu kutlu mücadelede sizlerle yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyuyorum. Siz gençler Türkiye'nin aydınlık geleceğini temsil ediyorsunuz. Sizlere baktıkça çok daha büyük bir Türkiye görüyorum. Sizlere baktıkça ümidi sevgiyi merhameti büyük bir medeniyetin o zengin mirasını görüyorum. Her biriniz bu ülkenin istikbalisiniz. Her biriniz bu ülkenin ümidisiniz. Her biriniz bu ülkenin parlak yarınlarısınız.