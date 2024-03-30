Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Güngören'de vatandaşlara seslendi Erdoğan, "Bu şehr-i İstanbul'un ihtiyacı tatil değil, delege avı peşinde koşmak değil" dedi. CHP'de ortaya çıkan para sayma görüntülerine işaret eden Erdoğan, "Şehrin kaynaklarını yağmalıyorlar" ifadesini kullandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart seçimlerine saatler kala, İstanbul'da düzenlenen mitinglere katıldı.

Erdoğan, Göngören Güneştepe Millet Bahçesi'nde toplanan kalabalığa seslendi.

İsim vermeden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na işaret eden Erdoğan, "Bu şehr-i İstanbul'un ihtiyacı tatil değil, delege avı peşinde koşmak değil, başka sıfatlar için ülkeyi dolaşmak hiç değil." dedi.

"Şehrin kaynaklarını bavul bavul yağmalıyorlar"

Erdoğan, CHP'de ortaya çıkan para sayma görüntülerine ilişkin şöyle konuştu:

Neden 6-7 kişinin saatlerce uğraştığını açıklamıyorlar. Demek ki ortada izahı mümkün olmayan ilişkiler, işler, ödemeler var.



Şehrin kaynaklarını sizler için harcamak yerine bavul bavul yağmalayıp, başka ihtirasların finansmanında kullanıyorlar. Bavul bavul dolarlar, eurolar... Bütün bunlarla beraber seçime hazırlanıyor.



Haftalardır vatandaş ortaya saçılan görüntüleri konuşuyor. CHP'de, büyükşehir yönetiminde bir Allah'ın kulu çıkıp da tutarlı, belgeli bir açıklama yapmıyor, yapamıyor. İstanbul'u bu hale düşürenler utansın.

"Benim milletim bir daha dönmemek üzere tatil iznini verecek"

Bizim ne yaptıklarımızda ne yapacaklarımızda yalan yok, göz boyama yok, kandırmaca yok. Hepsi ya zaten ortada olan ya da programı projesi planı hazırlanmış olan...



Bize göre en tehlikeli insan, gözünüzün içine bakarak yalan söyleyebilendir. İstanbul'u sel alıyor, İstanbul'un belediye başkanı İsviçre'de, tatilde. 'Benim de tatil yapma hakkım yok mu?' diyor. Var.



Sana bir daha dönmemek üzere benim milletim tatil iznini verecek.

"İstanbul'umuzu depreme daha hazır hale getireceğiz"

Bilim adamlarının sürekli uyardığı deprem kapımızı çalmadan, tüm ilçeleriyle İstanbul'umuzu depreme daha hazır hale getireceğiz. Sadece belediyemiz değil, bizler de merkezi yönetim olarak İstanbul'umuzun yanında olmaya devam edeceğiz.



Deprem tehdidini yok sayamayız. Deprem konusuna siyaset üstü bir mesele olarak bakmamız gerekiyor. Yarısı Bizden kampanyasına yenilerini ekleyerek, İstanbul'umuzun daha güvenli, daha dirençli hale gelmesini sağlayacağız.

"Bu şehrin hazine değerinde 5 senesi heba oldu"

İstanbul ihmali, gevşekliği, umursamazlığı kaldıramaz. Son 5 yılda bu hakikati bir kez daha gördük. Bu şehrin hazine değerinde 5 senesi, sadece kendi ihtiraslarının peşinden giden bir zihniyetin elinde heba oldu.



Vaktinizin, enerjinizin tamamını İstanbul'a adayacaksınız ki binlerce yıllık geçmişinden süzülüp gelen ruhuna bir parça nüfuz etmiş olasınız. İstanbul'a atlama taşı değil, dizinin dibinden ayrılmayacağınız bir sevgili gözüyle bakacaksınız.



Kader, sizin yolunuzu nereye çıkartır o ayrı mesele. Ama siz İstanbul'a böyle bakmak, İstanbul'u böyle kucaklamak, İstanbul'a kendinizi böyle adamak mecburiyetindesiniz.

"İstanbul, son 5 yılda kaderine terk edildiği için mahzun"

İstanbul, depreme hazırlığının geciktirilmesi sebebiyle şu anki yönetime kırgın. İstanbul, trafiğinin durma noktasına gelmesiyle küskün. Gün geçmiyor ki otobüsler yanmasın.



İstanbul; vizyonu, ufku beslenemediği için solgun. İstanbul, son 5 yılda kaderine terk edildiği için mahzun. İstanbul, içinde yaşayanların başka yere gitmeye adeta can attığı bir yere dönüşüyor.



Biz İstanbul'u içine düştüğü bu çöküşten kurtarıp, yeniden dinamizmine kavuşturmaya talibiz.

"Biz bunu İstanbul'da 89-94 döneminde yaşadık"

Bir şehir, asıl meselelerini konuşmayı bırakıp, bu tür konularla meşgul olmaya başlamışsa, vakit yaklaşıyor demektir. Biz bunu İstanbul'da 89-94 döneminde yaşadık.



Beceriksizliğe, yalana, talana, yolsuzluğa batan İstanbul'u yeniden yatırım eser, hizmet gündemine döndürmek için çok çalıştık. İnşallah yarın İstanbul yine böyle bir değişimi sandıkta gerçekleştirecektir.



Bunun için Güngören'den öyle bir ses verin ki iki tarafta da duymayan kalmasın.

"Aylar boyunca cumhurbaşkanı yardımcılığı oynadılar"

Ülkede oluşturdukları havayı hatırlıyorsunuz değil mi? İstanbul'a, Ankara'ya karşı sorumlu olanların, işlerini güçlerini bırakıp, aylar boyunca cumhurbaşkanı yardımcılığı oynadığı günleri yaşadık.



Altılı masada olanlar neye çalışıyorlardı? Cumhurbaşkanı olacağız. Ne oldu? Hiçbirisi seçilebildi mi? Şu anda hepsi parlamentonun dışında. 17'nci seçim zaferini biz yaşadık.



Şimdi belediyelerde yine benzeri bir hava estirmenin peşindeler. Milletimizin sandıktan çıkan iradesine elbette saygılıyız. Saygılı olacağız ama hiç kimsenin de şehirlerinin 5 yılının daha çalınacağına rıza göstermeyeceğine inanıyoruz.

"Yapılan kayda değer hiçbir iş yok"