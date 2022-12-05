Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'na yazılı mesaj

Türkiye’nin son 20 yılda ciddi mesafe aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hiçbir vatandaşımızın ötekileştirilmediği, ayrımcılığa uğramadığı bir iklimi hakim kıldık” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'na yazılı mesaj gönderdi...

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından "Yeni yüzyılın yetenek merkezi (Talent hub of the new century)" teması ile ilki İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul İnsan Kaynakları Forumu'nun (İstanbul HR Forum) hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öncelikle misafirlere "Hoş geldiniz" dileğinde bulundu.

“Son 20 yılda çok ciddi mesafe katettik”

Türkiye’nin son 20 yılda ciddi mesafe aldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak fırsat eşitliği, şeffaflık, hesap verilebilirlik, yenilikçilik ve liyakat gibi değerleri esas alan bir insan kaynağı kültürünü kamu ve özel sektörümüze yerleştirmenin gayretindeyiz. Son 20 yılda demokrasi, temel hak ve özgürlükler, altyapı yatırımlarıyla dijitalleşme alanlarında attığımız adımlarla bu yönde çok ciddi mesafe katettik.

“Hiçbir vatandaşımızın ötekileştirilmediği bir iklimi hakim kıldık”

Hangi inanca, görüşe, kökene sahip olursa olsun hiçbir vatandaşımızın ötekileştirilmediği, ayrımcılığa uğramadığı, hayallerine giden yolda suni engellerle karşılaşmadığı bir iklimi ülkemiz genelinde hakim kıldık." ifadesini kullandı.

“Kuşatıcı ve erişilebilir insan kaynağı modelini ülkemize kazandırdık”

AA’da yer alan haberde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ülkenin, insan kaynağının daha iyi yönetimi noktasında kurumsal kapasitesini daha da güçlendirdiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın becerilerini ve yetkinliklerini çok daha ileriye taşıyacak, kuşatıcı ve erişilebilir insan kaynağı modelini ülkemize kazandırdık. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bu modelin etkinliğini artırmayı, eksikliğini gidererek her açıdan tekemmül ettirmeyi hedefliyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden 3 bini aşkın katılımcıyı bir araya getiren kurumun uluslararası düzeyde tecrübe ve bilgi paylaşımına imkan vererek, bizlere, bu çabalarımıza katkı sunacağına inanıyorum."