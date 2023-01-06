Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Yeni Camii'yi ibadete açtı

Erdoğan, yenilenen camiyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Burada benim de hatıram var" diyen Erdoğan, anısını anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Eminönü'nde Yeni Camii'nin açılış törenine katıldı.

Erdoğan, camideki restorasyon çalışmaları sırasında 175 ton kurşunun değiştirildiğini söyledi.

Yeni Camii restore edildi

Kubbeyi zeminden seyrettiğinde adeta yepyeni bir Yeni Camii'nin meydana geldiğini gördüğünü belirten Erdoğan, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Söz konusu camideki bir anısını da anlatan Erdoğan, konuşmasında şöyle dedi:

Camideki hatırasını anlattı

"Yeni Camii, öyle bir kenara konulacak cami değil. Burada benim de hatıram var. İmam Hatip Okulu 4'üncü sınıfta okurken bir Kadir Gecesi burada Feyzullah Hoca'mızla vaaz verdik. Bir vaaz o verdi, arkasından ben devam ettim. Bir vaaz da ben verdim. Nerelerden nerelere geldik. Yeni Camii'nin bizde böyle bir hatırası da var.

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"Bugün cuma bayramındayız"

"Bugün bir cuma bayramındayız. Böyle bir bayram gününde hamdolsun uzun bir süredir tadilatı, tamiratı, restorasyonu devam eden Yeni Camii'mizi yenilemiş oluyoruz.

Osmanlı Padişahı 3'üncü Murad'ın eşi Safiye Sultan tarafından başlatılan Eminönü'ndeki Yeni Camii inşaatı, 1665'te Sultan 4'üncü Mehmed'in annesi Hatice Turhan Sultan tarafından tamamlanmıştır.

175 ton kurşun değiştirildi



Yaklaşık 358 senedir milyonlarca kişinin uğrak yeri olan Yeni Camii restorasyonu 2016'da başlatıldı. Bu kapsamda caminin saçak ve kubbelerindeki 175 ton kurşun değiştirildi.

Dış cephesi tamamen temizlendi. Beden ve revak duvarları güçlendirildi. Özgün malzemelerle yapılmayan içlik ve dışlıklar da aslına uygun şekilde değiştirildi.

"Kubbeyi zeminden seyrettiğimde..."



Mermer söve, silme ve korkuluklarındaki bozulmalar ve hasarlar giderildi. Tarihi çinilerden kötü durumda olanlar sökülerek sağlamlaştırıldı. Çatlak veya parça kaybı olanlar tamamlandı.

Revak kubbelerindeki kalem işleri, restorasyon projesine göre tekrar yapıldı. Bütünüyle camide namazımızı eda ederken kubbeyi zeminden seyrettiğimde adeta yepyeni bir Yeni Camii'nin meydana geldiğini Allah'ıma hamd ederek gördüm.

Burada emeği geçen tüm mimarlarımıza, sanatkârlarımıza şahsım ve milletim adına, vakıf teşkilatımız adına, Kültür ve Turizm Bakanlığımız adına teşekkür ediyorum."