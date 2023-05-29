Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul’un Fethi’nin 570’inci yıl dönümünü tebrik ediyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından İstanbul'un Fethi için bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında, "Anadolu’nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul’un Fethi’nin 570’inci yıl dönümünü tebrik ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel ve önemli günlerde Twitter hesabından mesaj yayınlamaya devam ediyor. Dün yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda İstanbul'un fethini kutladı. İstanbul'un fethini tebrik etti Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi; "Anadolu’nun ebedî Türk yurdu olarak kalacağının tarihe kazınmış mührü olan İstanbul’un Fethi’nin 570’inci yıl dönümünü tebrik ediyorum. Peygamberimizin müjdesine mazhar olan, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet Han’ı ve kahraman ordusunu rahmetle yâd ediyorum."