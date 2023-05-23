Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmirli vatandaşlara telefondan seslendi Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir programına katılan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile telefonda görüşerek buradaki vatandaşlara 28 Mayıs için çağrıda bulundu.

AA

Seçime kalan süre azalırken yurt genelinde çalışmalar hızlandırıldı.

Programların yürütüldüğü illerden biri de İzmir oldu.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da bu kapsamda İzmir'in kırsal Küner Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Burada halkın yoğun sevgisi ve ilgisiyle karşılanan Yıldırım, mahalleliyle sohbet edip taleplerini dinledi.

Bu sırada Binali Yıldırım, alandakilerin ısrarı üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla aradı.

"Yuh çekmek işi bitirmiyor, sandıklara yuhları doldurun"

Bunun üzerine buluşmadakilere hitap eden Erdoğan, Sivas'ta bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

Ben de özellikle Küner halkına Sivas'tan en kalbi duygularla selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Burada da bugün çok çok muhteşem bir miting gerçekleştirdik. 100 bini aşkın Sivaslı Yiğidoların katıldığı bir mitingi gerçekleştirdik. Tabii İzmir'den bu Küner yüksek oy veren bir yer olmasına rağmen sadece Küner yetmez. İzmir'in geneli için çok farklı bir havayı, neticeyi teneffüs etmek istiyoruz. Artık herhalde İzmir'i Kılıçdaroğlu'na bırakmaktan bıkmışlardır. (Vatandaşların tepkisi üzerine) Yuh çekmek işi bitirmiyor, sandıklara yuhları doldurun. Pazar günü inşallah sandıklara bunları doldurursanız o zaman tabii muhteşem olacaktır. Ben buradan gerek Devlet Bey gerek Mustafa Bey gerekse diğer misafir arkadaşlar olmak üzere hepsi adına sizlere selam, sevgi gönderiyorum. Allah yar yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.

Sloganlarla destek verdiler

Erdoğan'a, konuşması sırasında alandakiler de sık sık sloganlarla destekte bulundu.

Yıldırım ise İzmir ve Türkiye genelinde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, desteklerinden dolayı alandakilere teşekkür etti.

"Bizim eserlerimizi göreceksiniz"

Küner ve çevre köyleri doğal gazla buluşturacaklarının müjdesini veren Yıldırım, "Değerli kardeşlerim ne bir eseri ne beş eseri, binlerce eserimiz var bu topraklarda. İzmir'de bugün sağa bakın, sola bakın, önünüze bakın, arkanıza bakın, yukarıya bakın, aşağı bakın, bizim eserlerimizi göreceksiniz. Güzel İzmir'i otoyollarla, bölünmüş yollarda donattık." dedi.

Binali Yıldırım, pazar günü gerçekleştirilecek seçimde vatandaşlardan güçlü bir destek beklediklerini vurgulayarak, bu sayede Kandil'dekilerin, Pensilvanya'dakilerin ve onların arkasındakilerin sesini keseceklerini ifade etti.