Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı ile görüştü Japonya Başbakanı Fumio Kishida, seçim zaferini göğüsleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. İki lider, telefonda yaptıkları görüşmede ülkelerin iş birliklerini de konuşurken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kishida'yı Türkiye'ye davet etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla tebriklerini ileten Japonya Başbakanı Fumio Kishida’ya teşekkür etti.

Türkiye ile Japonya ilişkileri

Türkiye ile Japonya stratejik ortaklığının bu yıl onuncu yıl dönümü gelecek sene ise diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100’üncü yılının kutlanacağını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili iş birliğini ekonomi, enerji, tarım, eğitim, savunma, afet yönetimi, bilim ve teknoloji gibi geniş bir yelpazede ilerletmek istediğini vurguladı.

Türkiye'ye davet etti

Asrın felaketi olan Kahramanmaraş depremleri karşısında Japonya tarafından sergilenen destek ve dayanışmanın devam etmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya’nın Türkiye’nin terörle mücadelesine daha somut katkılar vereceğine inandığını söyledi.

Görüşme sonunda Cumhurbaşkanı, Japonya Başbakanı Fumio Kishida’yı Türkiye’ye davet etti.