Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile görüştü

Hindistan'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi yarın başlıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası diplomasi alanında son dönemde yürüttüğü etkin politik adımlarını yenilerini eklemeye hazırlanıyor.
Son olarak dünyanın yakından takip ettiği buluşmada Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’le Rusya'da görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi de G-20 Zirvesi için bugün Hindistan'a gitti.
İlk görüşmesini yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan'da ayağının tozuyla ill görüşmesini gerçekleştirdi.
Japonya Başbakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'yu kabul etti.
Başbakan Fumio’yu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı otelin girişinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan karşıladı.
İkili ilişkiler ele alındı
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede küresel konular ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.
Otelde gerçekleşen kabulde Fidan'ın yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Başdanışmanları Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile Zafer Çubukçu da hazır bulundu.