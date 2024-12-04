Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Ankara bugün dikkat çeken bir konuğu ağırladı...

Japonya Veliaht Prens ve Prensesi, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100'üncü yıl dönümü sebebiyle Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirdi.

Prensi ve Prenses ile beraberlerindeki heyeti Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Japonya Veliaht Prensi'ni kabulüne ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan geldi.

YAKIN İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Veliaht Prensi Akishino'yu kabulünde, Türkiye ile Japonya'nın deprem felaketi ve iklim değişikliğiyle mücadelede yakın iş birliğinin her iki ülkeye yarar sağladığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Japonya ile derin dostluk bağları bulunduğunu anımsattı.

ZİYARET MEMNUNİYET VERİCİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünde gerçekleşen bu ziyaretin memnuniyet verici olduğunu belirten Erdoğan, iki ülkenin geleceğe birlikte güçlü adımlarla yürümeye devam edeceğinin altı çizildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Japonya'nın deprem felaketi ve iklim değişikliğiyle mücadelede yakın iş birliğinin her iki ülkeye yarar sağladığını aktardı.