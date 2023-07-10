Cumhurbaşkanı Erdoğan-Joe Biden görüşmesinin zamanı belli oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile 18.00'de bir araya gelecek.

ensonhaber.com NATO Zirvesi yarın başlıyor. Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta 11-12 Temmuz'da yapılacak Zirve öncesinde liderler bu şehre gitmeye başladı. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya'da. Erdoğan burada ortak toplantılar dışında birçok liderle görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan-Biden görüşmesi yarın Cumhurbaşkanı'nın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme tarihi de merakla bekleniyordu. Görüşmenin tarih ve saat belli oldu. Erdoğan ve Biden yarın akşam saat 18.00'de bir araya gelecek. İkili ilişkiler ve bölgesel konular Yüz yüze görüşmede Türkiye-ABD ikili ilişkileri ile bölgesel konular ayrıntılı şekilde ele alınacak. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik süreci, NATO'nun genişlemesi, İsveç'in üyeliği ve Ukrayna-Rusya savaşının da görüşmede ele alınması bekleniyor.