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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün bir araya gelen Kabine Toplantısı 2,5 saatin ardından sona erdi.

Ana gündem maddesi asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına 2025 zamları olan toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"İNSANİ BİR MESELEDEN SİYASİ RANT DEVŞİRMEYE ÇALIŞAN SİYASET TÜCCARLARINI BUGÜNE KADAR MUHATAP ALMADIK "

İslam Dünyası’nın İsrail hükümetine karşı tek yürek, tek bilek olması için yoğun gayret gösteriyoruz. Şunun bilinmesini isterim, biz insanlığımızın sınandığı bu imtihan günlerinde Filistin halkına ve Gazzeli mazlumlara kardeşlik görevimizi yerine getirmenin gayretindeyiz.



Türkiye'nin Filistin halkının haklı mücadelesine verdiği güçlü desteğin en yakın şahidi bizzat Filistinli, Gazzeli kardeşlerimizdir. Böyle insani bir meseleden siyasi rant devşirmeye çalışan siyaset tüccarlarını bugüne kadar muhatap almadık, bundan sonra da almayız.



Çoğu çocuk ve kadın 50 bin masumun kanı üzerinden o hesabı güdenleri önce Allah'a sonra da aziz milletimizin vicdanına havale ediyoruz.



Şahsımıza, partimize ve iktidarımıza işbirlikçi iftirası atanlar önce gitsinler Filistin direnişine terör yaftası vuranlarla kurdukları işbirliğini sorgulasınlar.

"TÜRKİYE, FİLİSTİN, GAZZE VE LÜBNAN'DA BASINA YANSIYANDAN ÇOK DAHA FAZLASINI YAPMAKTADIR"

14-28 Mayıs seçim sürecinde Suriyeli Mazlumlara yönelik ırkçı söylemlere sessiz kalmalarının hesabını versinler.



Kimse kusura bakmasın, bizim Filistin davasına sağladığımız desteğin zekatı bile bunların tamamının yaptıklarından kat ve kat fazladır. Şunu çok net belirtmek durumundayım, Türkiye; Filistin, Gazze ve Lübnan için görünenden, konuşulandan, basına yansıyandan çok daha fazlasını yapmaktadır.



Soykırım duruncaya, Gazze ve Filistin tamamen özgürleşinceye kadar tüm gücümüzle, tüm imkanlarımızla kardeşlerimizin yanında olacağız.

"NETANYAHU VE KATLİAM ŞEBEKESİ İÇİN ÇEMBER GİDEREK DARALMAKTADIR"

Şahsımıza, partimize ve iktidarımıza 'iş birlikçi' iftirası atanlar önce Filistin direnişine terör yaftası vuranlarla kurdukları işbirliğini sorgulasınlar.



İnşallah, Filistin halkı bu zor günlerin sonunda felaha, barışa, huzura kavuşacak, zalimler kaybedecek, kazanan Filistin davası olacaktır.



Soykırım suçluları döktükleri masum kanlarının hesabını mutlaka adalete vereceklerdir. Uluslararası Ceza Mahkemesinin İsrail Başbakanı Netanyahu ve Eski Savunma Bakanı Galant hakkında tutuklama emri çıkartması bu yönde atılmış çok cesur bir adımdır.



Netanyahu ve katliam şebekesi için çember giderek daralmaktadır. Bu kararın uygulanması Roma statüsüne taraf ülkeler için bir samimiyet testi teşkil ediyor. Kararı uygulamakla yükümlü ülkelerin çoğunun destek beyan etmesini bu bakımdan takdire şayan buluyoruz.



Türkiye olarak biz de Uluslararası Ceza Mahkemesinin aldığı bu cesur kararı destekliyoruz.

"ÇAKARLI ARAÇLARA AF YOK"

İstanbul Enerji Forumu, sektörün geleceğine ufuk çizen bir toplantı oldu. 'Enerjide tam bağımsız Türkiye' hedefimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz.



Öte yandan, yetkisiz çakar konusunda cezaları artırıyoruz. Ruhsatsız silah cezalarını da artırıyoruz.



Denetim konusunda bir genelgeyi bu akşam yürürlüğe koyuyoruz.

(Yetkisiz çakar, tepe lambası kullanımı ve ruhsatsız ateşli silahlara ceza artırımı) Her iki hususta da kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız.



DDK, denetim faaliyetlerini bundan sonra çok daha sıkı takip edecek, hatası, kusuru, ihmali, yanlışı olan kim varsa gereğinin yapılmasını temin edecek.

"GAZİ MECLİS'İN ÇATISI ALTINDA KABADAYILIĞA EYVALLAH ETMEYİZ"

Zorbalığa, kabadayılığa, komisyon basıp Gazi Meclis'in çatısı altında terör estirilmesine hiçbir surette 'eyvallah' etmeyiz.

"EĞİTİMİ SON 22 YILDIR ÖNCELİKLERİNİN İLK SIRASINA YERLEŞTİRMİŞ BİR İKTİDARIZ"

Vatanımızın her bir köşesinde birer eğitim neferi olarak aşkla görev yapacaklarına inandığım yeni öğretmenlerimizi tekrar vazifelerinde tebrik ediyorum. Eğitimi son 22 yıldır önceliklerinin ilk sırasına yerleştirmiş bir iktidarız. Evlatlarımızın en iyi şekilde yetişmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadık. Şurası da bir gerçektir ki eğitim öğretimde değişime ve yeniliğe direnmek bizatihi hayatın kendisine direnmek manasına gelir.



Ülkemizde maalesef kendini halen 1940'ların şartlarında gören eğitime bir gelişim ve tekamül aracı olarak değil bir ideolojik formatlama aracı olarak bakan bir kesim bulunuyor.



Kökü mazide, ati tasavvurumuza uygun bir şekilde hayata geçirdiğimiz Türkiye yüz yılı maarif modelimizin uygulanmasında bu çevrelerin temelsiz eleştirilerine engellemelerine ve sabotajlarına maruz kalıyoruz.

"EĞİTİM ÖĞRETİM MESELESİNİ İDEOLOJİK TAKINTILARIN OBJESİ HALİNE GETİRMEK YANLIŞTIR"

Öğretmenlerimizle buluşmamızda da ifade ettim milletçe hepimizin geleceğini ilgilendiren eğitim öğretim meselesini günlük siyasi tartışmaların ve ideolojik takıntıların objesi haline getirmek yanlıştır. Tüm paydaşların katkısı alınarak hazırlanmış bilimsel, kuşatıcıi moderni milli ve manevi değerleri önceleyen, insanı merkeze alan yeni modelimiz Türkiye'ye Yüz Yılı’nın inşasını kolaylaştıracaktır.



İstikbalimizin teminatı olarak gördüğümüz 20 milyon öğrencimizin en iyi şekilde yetişmesi en iyi eğitim öğretimi alması imkanlardan en iyi şekilde ve eşit olarak istifade etmesi için üzerimize düşeni yapacağız.



Yine önümüzdeki dönemde Türkiye'nin ekonomik şartları iyileştikçe bunun öğretmenlerimize de etki etmesi için her türlü adamı atacağız.

"TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİN 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜNÜ TEBRİK EDİYORUM"

Bir kez daha tüm öğretmenlerimize emekleri fedakarlıkları sabırları için ülkem ve milletim adına teşekkür ediyor şehit öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, emekli öğretmenlerimize sağlıklı hayırlı ömürler diliyorum.



81 vilayetimizde sınırlarımızın içinde ve dışında Türkiye Maarif Vakfı'nın Asya'dan Afrika'ya yayılan okullarında eğitim meşalesini gururla Taşıyan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler gününü tebrik ediyorum.

KADINA YÖNELİK ŞİDDET İLE MÜCADELE

Bu vesile ile 25 Kasım kadına yönelik şiddetle uluslararası mücadele gününde şiddetin olmadığı bir Türkiye ve dünya için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğimizi özellikle vurgulamak istiyorum.



Kim ne derse desin Türkiye bizim hükumetlerimiz döneminde kadına şiddet başta olmak üzere şiddetin her çeşidiyle mücadelede tarihi nitelikte kazanımlar elde etmiş, ülkemiz çok ileri bir noktaya gelmiştir.



Kadına yönelik yanlış algıların kırılmasından iş, eğitim ve siyaset alanındaki bariyerlerin kaldırılmasına kadar nice başlıkta sorunları çözdük, eksikleri giderdik.

"SON 22 YILDA ÇOK KAPSAMLI REFORMLARI DEVREYE ALDIK"

Meselelerimizin üzerine gitme cesareti gösterdik. Kadın hakları konusunun araçsallaştırılmasına izin vermeden kadınların hayatın her alanında hak ettiği yere gelmesi için çaba harcadık. Son 22 yılda bu konuda çok köklü çok kapsamlı reformları devreye aldık.



Elbette tüm sorunları çözdük iddiasında değiliz, ama geriye doğru baktığımızda aşılmaz görülen duvarların yıkıldığı nice yanlışın, nice hatalı uygulamanın düzeltildiği tartışmasız bir gerçektir.



Geçişte gözümüzde büyüyen sorunlar bugün artık tarihe karıştı. İnşallah bugünün sorunları da yarın önümüze çıkmayacak. Kadınlarla dayanışma içinde fiziki ve psikolojik şiddete karşı mücadelemizi devam ettireceğiz.

"İSRAİL'İN GAZZE'YE BAŞLATTIĞI SALDIRILAR DİĞER BÖLGE ÜLKELERİNİ DE İÇİNE ALARAK GENİŞLİYOR"

Değerli basın mensupları, dış politikada oldukça yoğun ve karmaşık bir gündemle karşı karşıyayız. İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılar Lübnan'ı Suriye'yi ve diğer bölge ülkelerinin de içine alacak şekilde genişliyor.



Birileri ısrarla görmezden gelse de Türkiye'nin hemen yanı başında son derece kanlı son derece tehlikeli bir savaş tam 14 aydır devam ediyor. Türkiye olarak İsrail hükümetinin saldırgan politikasına ilk günden itibaren en güçlü tepkiyi veren ülkelerden biriyiz.

"İNSANİ YARDIMLAR NOKTASINDA 86 BİN TONA ULAŞAN YARDIM MİKTARI İLE İLK SIRADA YER ALIYORUZ"