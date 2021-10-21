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Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy’de bir kafeye vatandaşın kahve içme daveti üzerine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada vatandaşlarla sohbet etti.