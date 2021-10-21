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    Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla sohbet etti

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy’de bir kafeye vatandaşın kahve içme daveti üzerine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada vatandaşlarla sohbet etti.
    • İHA
    • 21.10.2021 - 15:46
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 16:06
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla sohbet etti

    Kısıklı'daki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahçelievler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bir kafeye gitti.

    Erdoğan, çoğunluğu gençlerden oluşan kafe müşterileriyle sohbet etti.

    Çıkışta kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamlayan Erdoğan, bazı vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi.

    1 SAAT KALDIKTAN SONRA VAHDETTİN KÖŞKÜ'NE GEÇTİ

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yakından görme fırsatı bulan vatandaşların bazıları da bu anları cep telefonlarıyla kaydetti.

    Erdoğan, bir saat kaldığı kafeden ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla sohbet etti VİDEO

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla sohbet etti #1

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla sohbet etti #2

    Cumhurbaşkanı Erdoğan kafede vatandaşlarla sohbet etti #3

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