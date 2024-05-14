İHA
AK Parti Genel Merkezinde Aile ve Sosyal Politikalar Başkanlığı ve Türk Kızılay, ortak bir program düzenledi.
Programın ismi ise "Kan Ver Hayat Ver" olarak belirlendi.
Cumhurbaşkanı da katıldı
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlenen bu programa katıldı.
Programı detaylı inceleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli gözlemlerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Fatma Betül Sayan Kaya eşlik etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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