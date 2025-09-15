Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'da önemli temaslarda bulundu

Katar'ın başkenti Doha'da, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, zirveye katılmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli görüşmelerde bulundu.

SOMALİ CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, zirvede Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü.

Görüşmede, Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan eşlik etti.

IRAK BAŞBAKANI İLE DE BİR ARAYA GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AYRICA zirve kapsamında Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile de bir araya geldi.

SURİYE İLE YAKIN TEMASLAR SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye katılan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile de görüştü.

İkilinin samimi el sıkışması objektiflere yansıdı.