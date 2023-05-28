Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı, Kılıçdaroğlu yine 'koltuğum' dedi Girdiği seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı üst üste 12. yenilgisini alan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na, her seçim sonrası aynı manşetleri attık, o da yine aynı şeyleri söyledi: CHP koltuğunda oturmaya devam...

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Türkiye bugün kritik bir eşikten geçti...

14 Mayıs'ın ardından bugün tekrardan sandık başına gidildi.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerini Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na fark atarak bir kez daha kazandı.



Seçim sonuçlarının ardından Erdoğan karşısında 12. yenilgisini alan Kılıçdaroğlu, daha sonra kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Koltuğa oturmaya devam dedi

CHP'ye gönül veren seçmen tarafından istifa etmesi beklenen Kemal Kılıçdaroğlu, aksine yaptığı açıklamada istifa etmeyeceğini belirterek "Ben her zaman hakkınız hukukunuz için, bolluk bereket içinde yaşayın diye mücadele verdim vermeye de devam edeceğim. Şimdi sizlerden bir ricam var; demokrasi mücadelesi sürdürmeye destek verin." ifadelerini kullandı.

Son 3 seçim aynı manşet

Ensonhaber.com'un manşet arşivlerinde ise Kılıçdaroğlu'nun her kaybettiğinde, attığımız manşetlerde ise CHP Lideri'nin hep benzer açıklamalarına; bizlerin ise yaptığımız aynı manşetlere rastladık.



Son 3 seçim sonrası manşetlerimizde belirttiğimiz gibi bugünkü manşetimizde tekrar söylüyoruz;

"Sittin sene gitmez, gitmiyor! Gitmedikçe de CHP seçim falan kazanamaz..."