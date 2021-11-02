Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan kazandığı tazminatı bağışladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açtığı tazminat davasında kazandığı parayla öğrencilere burs imkanı sundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yalanları sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tazminat ödemeye devam ediyor.

Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 6 Şubat 2018'deki CHP Grup Toplantısı'nda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarını zedeleyici açıklamalar yaptığını, bunun üzerine tazminat davası açıldığını hatırlattı.

Hüseyin Aydın,dava üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesince manevi tazminat ödemeye mahkum edildiğini belirtti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU 43 BİN TL TAZMİNAT ÖDEDİ

Aydın, "Yerel mahkeme kararı aleyhine yapılan istinaf başvurusunun Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi tarafından reddedilmesi üzerine ilam icraya konularak icra marifetiyle Kılıçdaroğlu'ndan 43 bin 307 lira 45 kuruş tahsil edilmiştir." ifadelerini kullandı.

ÖĞRENCİLERE BURS OLDU

Aydın, kazanılan tazminatın üniversite öğrencilerine burs olarak verilmesi amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı'na bağışlandığını belirtti.