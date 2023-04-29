Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu'nun yaptığının adı mandacılıktır Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nı ABD'li bir şirkete vererek uzay merkezi yapacağı vaadine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "ABD firmalarının reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır." dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TEKNOFEST'e katıldı.

Alana Togg ile, İlham Aliyev eşliğinde gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük bir coşku ile karşılandı.

Burada halka hitap eden Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nı ABD merkezli Eren Özmen'in sahibi olduğu Sierra Nevada şirketine vererek uzay merkezi yapacağı vaadine değindi.

"ABD'li bir şirkete vermeyi taahhüt etti"

Erdoğan, "9'lu koalisyonun adayı bir gece yarısı yayınladığı video ile yine ipe sapa gelmez bir sürü şey söyledi. FETÖ'cülerle hamburger yemek için gittiği ABD'de kendisine verilen talimatları tek tek ifşa etmeye başladı.

Milli teknoloji projelerinin sergilendiği TEKNOFEST'in yapıldığı şu havalimanımızı ABD'li bir şirkete vermeyi taahhüt etti.

"Bunun adı mandacılıktır"

Ülkemize, ordumuza ve milletimize hizmet eden yerli ve milli şirketlerimiz varken ABD firmalarının reklam ajanslığına soyunmanın adı mandacılıktır. Senin o görüştüğün adamlar benimle görüştü. Yatırım yapmak istediler. Buyurun gelin dedik. Bizim kapımız herkese açıktır.

Yeter ki yatırımcı olsun dedik. O gün bu gündür görmedik. Türkiye'de yatırım yapmak yürek ister. Bir de Türkiye'de güvenilir iktidarın olduğunu görmek gerekir." diye konuştu.