Kemal Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği Sierra Nevada'nın CIA bağlantısı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Atatürk Havalimanı'nı havacılık-uzay merkezi yapma amacıyla teslim edeceğini söylediği Sierra Nevada'nın ABD istihbaratı CIA'ya elektronik istihbarat, gözetleme ve keşif hizmetleri verdiği ortaya çıktı.

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Teknoloji ve savunma sanayi sektöründe BAYKAR öncülüğünde başlayan ve her yıl büyüyerek devam eden Türk halkının sahiplendiği BAYKAR, yine muhalefetin hedefinde.

Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı projesi

Öyle ki muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya videolarına bir yenisini daha ekleyerek BAYKAR ve diğer savunma sanayisinde faaliyet gösteren şirketlerin devlet bünyesine alınacağını, böyle olmazsa şirketlerin yabancılara satılma ihtimali olduğunu söyledi.

İktidarın, İstanbul Havalimanı açıldıktan sonra işlevini yitiren Atatürk Havalimanı'nı dünyanın en büyük yeşil alanlarından biri haline getirerek Millet Bahçesi yapma vaadini de hedef alan Kılıçdaroğlu, bu konudaki yeni projesini açıkladı.

"Sierra Nevada şirketine teslim edeceğim"

ABD'de yaşayan Eren Özmen'in sahibi olduğu Sierra Nevada şirketi ile görüştüğünü belirten Kılıçdaroğlu, bu şirketin işbirliği ile Atatürk Havalimanı'nı havacılık-uzay merkezi yapacacaklarını söyledi.

Şirketin CIA'ya hizmet verdiği ortaya çıktı

Kılıçdaroğlu'nun, ABD'de havacılık ve uzay alanında başarılı bir şirket olduğunu söylediği Sierra Nevada'nın bu videodan sonra ABD istihbaratı ve devlet kurumları ile bağlantıları ortaya çıkmaya başladı.

Söz konusu şirketin en çarpıcı bağlantısı ise CIA ile.

Sierra Nevada'nın CIA’ye elektronik istihbarat, gözetleme ve keşif hizmetleri verdiği ortaya çıktı.

Şirketin uçaklarını ABD Özel Kuvvetleri, Suriye ve Libya'da kullandı

Bu hizmetlerin yanında, şirket bünyesindeki uçakların ABD dışında CIA'in saha operasyonlarında da askerler tarafından kullanıldığı belgelendi.

Sierra Nevada Corp’un N3097 numaralı Dornier tipi özel uçağının Libya ve Suriye’de ABD Özel Kuvvetler çalışanlarını taşıdığı görüntüler daha önce kamuoyuna yansımıştı.

ABD devlet kurumlarından 15 milyar dolar ihale

Şirketin bağlantıları CIA ile de sınırlı değil.

Özmen ailesinin yakın zamanda ABD kurumlarından 410 milyon dolarlık yeni bir ihale aldığı da ortaya çıkarken, toplam ihale bedelinin 15 milyar dolara ulaştığı resmi rakamlara yansıdı.