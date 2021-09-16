Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehir'de esnaf buluşmasında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehir’de "2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehir’de "2021 Unesco Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması" programında açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Ahi Evran'ın 850'nci doğum yılının 2021 yılı programına UNESCO tarafından alınması çok isabetli olmuştur. Hoca Ahmet Yesevi dergahında yetişen Ahi Evran Anadolu'ya gelmiş, bir süre Kayseri ve Denizli'de kaldıktan sonra Kırşehir'e gelmiş ve burada vefat etmiştir. Gönül hazinelerimizin insanlığın şifası için 2021 senesini Ahi Evran yılı ilan ettik. Bu sene aynı zamanda Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli yılıdır.

Kardeşlerim, ecdadımız dünyada fetih kabiliyeti yanında devlet kurma yeteneği konusunda da maruftur. Er meydanlarında şehit ve gazilerimizin fedakarlıkları ile kazandığımız zaferleri Yunus Emreler ile, Ahi Evranlarla, Hacı Bektaşlarla kalıcı hale getirdik. Ahilik teşkiilatı asırlarca bu topraklarda ticaret ve dayanışmanın bel kemiği olmuştur.

Tarihçiler Anadolu'nun Ahiler sayesinde sosyal ve iktisadi açıdan güçlü bir hale geldiğini ifade eder."

Ayrıntılar gelecek...