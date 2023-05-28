Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'dan haykırdı: Duyanlara duymalara... Resmi olmayan sonuçlara göre, Türkiye'yi 5 yıl daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönetecek... Kısıklı'da toplanan vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı, "Ben bir şey daha söylemiştim; biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek. Öyleyse, bugün kazanan sadece Türkiye'dir" dedi.

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Türkiye, tarihi seçimde kararını verdi...

Yüzde 52'nin üzerinde oy alan Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Cumhurbaşkanı seçildi.

"Duyanlara Duymayanlara"

Erdoğan, Ankara'ya gitmeden konutunun bulunduğu Üsküdar Kısıklı'da toplanan vatandaşlara seslendi.

Zaferi için hazırlanan platform üzerine çok sevilen seçim şarkısı "Duyanlara Duymayanlara" ile gelen Erdoğan, şarkıya eşlik etti.

"Hesap uzmanı ya"

Daha sonra binlere hitap eden Erdoğan, hedefine yine kendisine karşı kaybeden rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nu aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

2018'de CHP'nin vekil sayısı 146 idi. 2023'te CHP'nin vekil sayısı 169 çıkardı. Fakat malum toplamda yüzde 1 bile oya sahip olmayan malum partilere kiralık vekil verdi. Şimdi 129'a düştü. Hesap uzmanı ya. Bu işleri çok iyi bilir. Diyoruz ki; 14 Mayıs'ın da 28 Mayıs'ın da kazananı 85 milyon vatandaşımızın tamamıdır.

"Bugün kazanan sadece Türkiye'dir"

Erdoğan, "Ben bir şey daha söylemiştim; biz öyle bir kazanacağız ki kimse kaybetmeyecek. Öyleyse, bugün kazanan sadece Türkiye'dir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

"Gençlerimizi tebrik ediyorum"

Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nin ikinci turunu milletimizin teveccühü ile tamamlamış bulunuyoruz. Demokrasi bayramı yaşatan milletime şükranlarımı sunuyorum. İradesini ortaya koyan tüm vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Kadınlarımızı tebrik ediyorum. Gençlerimizi tebrik ediyorum. Ve AK Parti davasına gönül veren tüm kardeşlerimi tebrik ediyorum.

"Bay Bay Bay Kemal..."

Yurt içinde yurt dışında ikinci tura göre özellikle yüksek oy oranları ile sandığa koşan herkese teşekkür ediyorum. 5 yıl daha ülkeyi yönetme sorumluluğu verdiniz. Biz hep kutlu yürüyüş yarım kalmaz demiştik. Biz hep hizmet eden hezimete uğramaz demiştik. Biz hep Türkiye bize biz de Türkiye'ye emanetiz demiştik. İsterseniz buna bir tane daha 'bay' ekleyebiliriz. Bay Bay Bay Kemal...

"Kadına şiddet bizde yasak, haramdır"