Özellikle asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat depremlerinde Türkiye’nin en çok konuşulan kurumlarından olan Kızılay’ın Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Türkiye Kızılay Derneği’nin toplantısına videolu bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem başarılar diledi hem de destek sözü verdi.

Cumhurbaşkanı’nın dikkat çeken açıklamaları şu şekilde:

1868’den beri ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm insanların imdadına koşan Kızılay mensuplarına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. İnsanlığa hizmet adına vefat eden kardeşlerime Allah’tan rahmet niyaz ediyor, her birini şükranla yad ediyorum. Türk Kızılayı, ülkemizin iftihar vesilesi olarak 155 yıldır dünyanın dört bir tarafında insani yardım çalışmaları yürütüyor. Kızılay’ımızın simgesi olan kırmızı hilal, herhangi bir sebeple dara düşen tüm mazlum ve mağdurlara umut aşılıyor, yüreklerine inşirah ediyor.

Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay’ın yıpratılmaması gerektiğinin altını bir kez daha çizmek istiyorum. Kızılay mensuplarımızın da görevlerini yerine getirirken taşıdıkları ağır mesuliyetin şuuruyla hareket etmesi aynı derecede önemlidir. Her türlü takdir duygusunun üzerindeki çalışmaları için her kademedeki Kızılay personelimize ve Kızılay gönüllülerine teşekkür ediyorum. Bundan sonra çok daha büyük başarılara imza atacağına inandığım Türk Kızılay Derneği’mizin Olağanüstü Genel Merkez Genel Kurulu’nun hayırlara vesile olmasını diliyorum. Hayırlı hizmetlerinizde her zaman sizlerin yanında olacağımızı tekrar belirtiyor, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.