Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızılay’ın yıpratılmaması gerekiyor Türkiye Kızılay Derneği Olağanüstü Genel Kurulu’na videolu mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Siyasi çıkar hesabıyla Kızılay’ın yıpratılmaması gerekiyor. Kızılay mensuplarımızın da görevlerini yerine getirirken taşıdıkları ağır mesuliyetin şuuruyla hareket etmesi aynı derecede önemlidir” dedi.

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Özellikle asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat depremlerinde Türkiye’nin en çok konuşulan kurumlarından olan Kızılay’ın Olağanüstü Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Türkiye Kızılay Derneği’nin toplantısına videolu bir mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hem başarılar diledi hem de destek sözü verdi.

Cumhurbaşkanı’nın dikkat çeken açıklamaları şu şekilde:

"155 yıldır insanlığa hizmet ediyor"

1868’den beri ülkemizdeki, bölgemizdeki ve dünyadaki tüm insanların imdadına koşan Kızılay mensuplarına şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. İnsanlığa hizmet adına vefat eden kardeşlerime Allah’tan rahmet niyaz ediyor, her birini şükranla yad ediyorum. Türk Kızılayı, ülkemizin iftihar vesilesi olarak 155 yıldır dünyanın dört bir tarafında insani yardım çalışmaları yürütüyor. Kızılay’ımızın simgesi olan kırmızı hilal, herhangi bir sebeple dara düşen tüm mazlum ve mağdurlara umut aşılıyor, yüreklerine inşirah ediyor.

"Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz şahit"

Kurumumuz başarılı faaliyetleri ile 1,5 asrı aşan köklü birikimi, tecrübesi, yetişmiş personeli ile çok önemli bir boşluğu doldurmaktadır. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde Kızılay’ımız ilk andan itibaren deprem bölgesinde yerini aldı. Fedakarlık timsali Kızılay personelimiz bir cana daha ulaşmak, bir ihtiyaç sahibinin elinden tutmak, afetzedelerimize yalnız olmadıklarını hissettirmek için gerçekten olağanüstü çaba harcadı. Deprem bölgesindeki kardeşlerimiz, Kızılay’ın bu gayretlerinin en yakın şahididir. Devlet-millet kaynaşmasının vücut bulmuş hali olan Türk Kızılayı’na sahip çıkmak, tüm kesimleri ile 85 milyon olarak hepimizin görevidir.

"Kızılay'ın yıpratılmaması gerekiyor"