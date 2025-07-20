Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de yeni eserleri hizmete açtı

KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni düzenlendi.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları ile Yeni Maraş Sağlık Merkezinin açılışının yapılacağı törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Attığımız her adım, diktiğimiz her taş sadece bir bina bir yol, bir tesis değil aynı zamanda kardeşliğimizin dayanışmamızın, geleceğe olan ortak inancımızın bir sembolüdür." ifadesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KKTC’nin siyasi ve ekonomik istikbalini inşa etme noktasında Cumhurbaşkanı sayın Tatar ve KKTC hükümeti ile tam bir uyum içindeyiz." dedi.

"KKTC’nin dört bir yanındaki kardeşlerimin barış ve özgürlük bayramını canı gönülden tebrik ediyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

YENİ YATIRIM MÜJDELERİNİ VERDİ

TEKNOFEST’te dile getirdiğim bütün projelerde ciddi aşama kaydettik. Kıbrıs Türk’ünün yolunu kesmek için hangi kapıyı kapatırlarsa kapatsınlar biz her zaman açacak yeni yollar bulduk. İşte bugün de yeni yatırım müjdeleri ile huzurunuzdayız. Kıbrıs Türk’ü ile birlikte yazdığımız barış ve özgürlük destanının 51’inci yıl dönümünde Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları ile Yeni Maraş Sağlık Merkezinin açılışını yapıyoruz.

"TOPLAM 2 MİLYAR 177 MİLYON TL TASARRUF EDİLECEK"

Toplam 21 kilometrelik projenin 15.5 kilometrelik kısmı tamamlanmış oluyor. Bir yıldan kısa sürede biten proje inşallah Lefkoşa’daki trafik yoğunluğunu azaltacak. Sanayi bölgesinden çıkan ağır tonajlı araçlar artık şehir içine girmeyecek. Proje sayesinde yılda zamandan 2.1 milyar TL, akaryakıttan 77 milyon TL olmak üzere toplam 2 milyar 177 milyon TL tasarruf edilecek, 4 bin 500 tondan fazla karbon salınımının önüne geçilecek. Trafik yükü azalacak, hava kalitesi artacak, Lefkoşa nefes alacak.

"HASTANEMİZ ADADAKİ EN BÜYÜK SAĞLIK YATIRIMLARINDAN BİRİNİ TEŞKİL EDİYOR"

Bugün 320 yatak kapasiteli Lefkoşa Yeni Devlet Hastanesi’nin ilk etabının da temelini atıyoruz. Uluslararası standartlara göre inşa edilecek hastanede 110 yoğun bakım yatağı, 12 ameliyathane, 80 poliklinik hizmet verecek. Son teknoloji ile donatılmış tıbbi cihazlar ve bütüncül bir sağlık kompleksi hayata geçmiş olacak. Sağlık çalışanlarımızın verimli şekilde görev yapabilmesi için tüm imkanlar düşünüldü. 2 etap halinde inşa edilecek hastanemiz yatak kapasitesi itibarıyla adadaki en büyük sağlık yatırımlarından birini teşkil ediyor. Hastanemizin açılışını yine hep birlikte yapacağız.

"KKTC ÖRNEK ALINAN BİR KALKINMA HAMLESİ İÇİNE GİRDİ"

Denizin altından da suyu Türkiye’den buraya getiririz dedik ve getirdik. Yıllar önce adanın güneyindeki refah düzeyini örnek göstererek Kıbrıs Türk’ünün direncini kırmaya çalışan çevreler bugün sessizliğe bürünmüştür. KKTC örnek alınan bir kalkınma hamlesi içine girdi. Kısa sürede çok büyük başarılar elde ettik.



Son iki yılda toplam 37 milyar TL’lik kaynağı sizlerin istifadesine sunduk. Sağlık ve ulaşım projelerine büyük önem veren bu projeleri bir ülkenin kalkınmasının temeli olarak gören bir Cumhurbaşkanı, Ersin Bey kardeşim de bu samimi gayretin ön safında yer alan kıymetli bir arkadaşım olarak burada hizmetini ortaya koydu.

"BÖLGE HALKIMIZIN SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİMİNİ KOLAYLAŞTIRACAĞIZ"

Bugün hizmete alacağımız Yeni Maraş Sağlık Merkezi bin metrekarelik kapalı alanda bölge halkımızın sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştıracağız. Sağlık hizmetlerinin kalitesini ciddi şekilde yükseltiyoruz.



Pamukova Devlet Hastanesi’nin inşaatına yakında başlıyoruz. Turizm, KKTC’nin ekonomik büyümesinde ve dünya vitrinindeki görünürlüğünde hayati bir rol üstleniyor. Ercan Havalimanı’nı çağın ihtiyaçlarına uygun şekilde yenileyerek sadece ulaşımda değil turizmde, istihdamda ve yatırımlarda da KKTC’yi Doğu Akdeniz’in parlayan yıldızı haline getirdik. Dijitalleşme alanında veri güvenliği ve elektronik devlet çalışmalarıyla daha önce KKTC’nin dijital kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik önemli destekler vermiştik. Kamu hizmetlerinin dijital ortamda sunulmasını kolaylaştıracak sistemler kurduk.

"KIBRIS TÜRK'ÜNÜN ASIRLIK SU HASRETİNE SON VERDİK"

Kıbrıs Türk’ünün asırlık su hasretine son verdik. İçme suyunun ardından tarımsal sulamada devrim niteliğinde adımlar atıyoruz. Narenciye paketleme sistemlerinden soğuk hava depolarına, yem üretim merkezlerinden hayvancılık desteklerine kadar tüm üretim zincirini güçlendiriyoruz. Balıkçılık limanları ve tarımsal laboratuvarla kırsalda kalınma yeniden canlanıyor.

"KIBRIS TÜRK'ÜNÜN HUZURU VE REFAHI İÇİN BİZ BURADAYIZ HER ZAMAN DA BURADA OLACAĞIZ"