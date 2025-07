Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'de yeni eserleri hizmete açtı

KKTC'de 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni düzenlendi.

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve bağlantı yolları ile Yeni Maraş Sağlık Merkezinin açılışının yapılacağı törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada önemli değerlendirmelerde bulundu.

"Attığımız her adım, diktiğimiz her taş sadece bir bina bir yol, bir tesis değil aynı zamanda kardeşliğimizin dayanışmamızın, geleceğe olan ortak inancımızın bir sembolüdür." ifadesinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "KKTC’nin siyasi ve ekonomik istikbalini inşa etme noktasında Cumhurbaşkanı sayın Tatar ve KKTC hükümeti ile tam bir uyum içindeyiz." dedi.

"KKTC’nin dört bir yanındaki kardeşlerimin barış ve özgürlük bayramını canı gönülden tebrik ediyorum." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Aile ve topluma dokunan politikalarla güçlü toplum güçlü gelecek hedefimize doğru kararlılıkla yürüyoruz. 7 adet mobil elektrik santralini devreye almış bulunuyoruz. 18 belediyemizin altyapı projelerine 300 milyon liralık kaynak sağladık. Attığımız her adım, diktiğimiz her taş sadece bir bina bir yol, bir tesis değil aynı zamanda kardeşliğimizin dayanışmamızın, geleceğe olan ortak inancımızın bir sembolüdür. Kıbrıs Türk’ünün huzuru ve refahı için biz buradayız her zaman da burada olacağız.



KKTC’nin siyasi ve ekonomik istikbalini inşa etme noktasında Cumhurbaşkanı sayın Tatar ve KKTC hükümeti ile tam bir uyum içindeyiz. Bunun için ne diyoruz? Ay yıldız, aynı yoldayız.



Uluslararası toplumun da sahadaki gerçeklerle barışma vakti gelmiştir. KKTC ile diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişki kurulmalı on yıllardır Kıbrıs Türk’üne adaletsizlik son bulmalıdır. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’ınızı tebrik ediyorum.