Okan Buruk iddiası yalanlanan Sevilay Yılman'ın işine son verildi

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları sürüyor.

Spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin ifadesi alınarak tutuklanmasının ardından yeni gözaltıların yaşanması beklenirken gazeteci Sevilay Yılman, dikkat çeken bir iddiada bulundu.

Yılman, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da soruşturma kapsamında ifadeye çağırılacağını iddia etti.

İDDİASI YALANLANDI

Sevilay Yılman'ın bu iddiası kısa sürede gündem olurken, Okan Buruk'un ifadeye çağrılacağı iddiaları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre yalanlandı.

İŞİNE SON VERİLDİ

Show TV, yayında “Okan Buruk ifadeye çağrılacak” diyen gazeteci Sevilay Yılman’ın işine son verdi.

Ayrıca TMSF yönetiminin, 'Bu Sabah' programını da yayından kaldırdığı öğrenildi.

NE DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından soruşturmanın kapsamının genişleyebileceğini öne süren Yılman, şunları söylemişti:

Ela Rümeysa Cebeci başka kulüplerde de bela olmuş. Önemli bir kulübün teknik direktörü de ifadeye gidecek.



Aslında söyleyeyim mi söylemeyeyim mi diye düşündüm ama Okan Buruk ismini duydum. İddialar bu yönde.