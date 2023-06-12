Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC'de Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından geleneğe bağlı kalarak KKTC'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ercan Havalimanı'nda resmi törenle karşılandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiriyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan geleneği bozmadı.

Erdoğan, bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TUR" uçağıyla saat 11.40'ta Atatürk Havalimanı'ndan KKTC'ye hareket etti.

Erdoğan kalabalık bir heyetle gitti

Apronda askeri tören kıtasını selamlayan Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik etti.

Lefkoşa'da resmi karşılama

KKTC'ye ulaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı Başkent Lefkoşa'da Ercan Havalimanı'na iniş yaptı.

Burada Cumhurbaşkanı ve heyeti resmi törenle karşılandı.

Karşılamada Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi de hazır bulunurken, medyanın da ilgisi yüksekti.

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İkili ve bölgesel konular ele alınacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KKTC ziyaretinde, ikili münasebetlere dair tüm kulvarlarda atılacak adımlar hakkında fikir teatisinde bulunulacak, Ada'da yaşanan gelişmeler bölgesel ve küresel boyutlarıyla ayrıntılı şekilde ele alınacak.

İkinci durak Azerbaycan

Cumhurbaşkanı'nin ikinci durağı ise gelenekler kapsamında Azerbaycan olacak.

Azerbaycan ziyareti kapsamında gerçekleşecek temaslarda ise Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde yeni dönemde ilerleme sağlanacak diğer işbirliği imkanlarına ilaveten, güncel uluslararası ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.